Wenn Sie in diesen Gegenden in Österreich wohnen, leben Sie länger

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wohnort und der Lebensdauer von Menschen in Österreich? Eine Schweizer Studie liefert Hinweise, dass manche österreichischen Gebiete tatsächlich eine längere Lebensdauer versprechen.

Unsere Lebenserwartung wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter eine gesunde Ernährung, moderater Alkoholkonsum oder genetisch-bedingte Vorerkrankungen. Bei österreichischen Männern liegt die Lebenserwartung im Durchschnitt bei 79 Jahren, bei den Frauen bei etwa 83 Jahren. Doch Forschende der Universität Lausanne haben festgestellt, dass auch der Wohnort innerhalb des Landes eine wichtige Rolle in der Lebensdauer spielt.

Wer höher wohnt, lebt länger

In der Studie wurden verschiedene Lagen in Österreich untersucht und die Daten von Menschen, die in verschiedenen Höhenlagen leben, über einen Zeitraum von 10 Jahren analysiert. Daraus ergab sich, dass Menschen, die in moderaten Höhelagen zwischen 1.000 und 2.500 Metern über dem Meeresspiegel leben, tatsächlich eine längere Lebensdauer haben als andere, unabhängig von ihrem Geschlecht.

Höhelagen besser für Körper und Geist

Wohnen in höheren Lagen bringt zwar einige Herausforderungen mit sich, etwa kältere Temperaturen und dünnere Luft. Allerdings haben alpine Lebensumstände auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Die Studie bestätigt, dass das Leben in moderaten Höhenlagen einen positiven Effekt auf Herz-Kreislauf-Beschwerden hat, sowie sich positiv auf verschiedene Krebsarten auswirkt. Zudem ist auch die Belastung durch Staub oder Allergene deutlich niedriger. Doch warum ist das so?

Sterberisiko sinkt bei kühleren Temperaturen

Laut den Forschenden ist die längere Lebensdauer vor allem die Folge von kühleren Temperaturen. In den Alpen sinkt die Umgebungstemperatur pro 1.000 Meter Höhenunterschied um etwa 6,5 ​​Grad Celsius. Interessant sei, dass die in früheren Studien beobachtete Verringerung der Sterblichkeit mit zunehmender Höhenlage ziemlich genau jener entspricht, die durch kühlere Sommertemperaturen in Städten zu erwarten wäre.

Grünanlagen in Städten sorgen für kühlenden Effekt

Städte zu begrünen, sei eine langfristig gute Strategie, um den gesundheitlichen Folgen von Hitzewellen entgegenzutreten. Kurzfristig könnte aber gerade in Österreich ein Ausweichen auf mittlere Höhen hilfreich sein, um gefährdete Menschen während Hitzewellen zu schützen.