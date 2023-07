Kalorien-Ranking: Diese Länder essen am meisten

Forschende der Oxford Universität haben 184 Länder nach Kalorienverbrauch eingestuft. Die USA belegt den zweiten Platz. Wir verraten welches Land Kalorien-Spitzenreiter ist.

Welches Land isst am meisten? Amerika ist für seine XXL-Portionen und noch größeres Adipositas-Problem bekannt. Die Menschen in den USA verbrauchen durchschnittlich 3.868 Kalorien pro Tag - allerdings nur die zweithöchste Zahl aller Länder der Welt. Denn es gibt sogar noch ein Land, in dem Menschen durchschnittlich mehr als 4.000 Kalorien pro Tag zu sich nehmen - fast mehr als der doppelte empfohlene Tageswert.

Dieses Land isst am meisten

Für eine Studie der Oxford Universität nahm ein internationales Forscherteam den Kalorienverbrauch von 184 Ländern unter die Lupe. Für die Studie analysierten die Wissenschaftler den durchschnittlichen Lebensmitteleinkauf pro Haushalt. 173 Länder nahmen mehr als 2.000 Kalorien pro Tag zu sich. Der Kalorien-Spitzenreiter befindet sich im Nahen Osten: Bahrain - wo die durchschnittliche Kalorieneinnahme 4.012 Kalorien beträgt. Im kleinen, wohlhabenden Inselstaat sind vier von zehn Erwachsenen adipös.

Aber auch Österreich ist in dem Kalorien-Ranking ziemlich weit vorne. Schnitzel, Kaiserschmarrn & Co. bringen uns auf den sechsten Platz - noch vor Italien, Frankreich und sogar Großbritannien!

Kalorien-Ranking: Die Top 20 essgierigsten Länder

Bahrain: 4012 kcal USA: 3868 kcal Irland: 3850 kcal Belgien: 3824 kcal Türkei: 3762 kcal Österreich: 3738 kcal Deutschland: 3647 kcal Italien: 3620 kcal Qatar: 3609 kcal Rumänien: 3599 kcal Frankreich: 3581 kcal Israel: 3570 kcal Kanada: 3569 kcal Polen: 3538 kcal Algerien: 3519 kcal Luxemburg: 3497 kcal Portugal: 3489 kcal Norwegen: 3472 kcal Montenegro: 3468 kcal Niederlande: 3460 kcal

Fettleibigkeit nimmt weltweit zu

Der Kalorienverbrauch steigt weltweit seit Jahrzehnten. Momentan sind weltweit rund 1 Milliarde Menschen fettleibig, verglichen mit 175 Millionen in den 1970er Jahren. Die Forschenden aus Oxford warnen, dass Lebensmittel gleichzeitig immer kalorienreicher und nährstoffärmer werden. Einige Experten sagen, dass dies zu einem Teufelskreis führt, in dem der menschliche Körper dazu drängt, mehr zu essen, um an lebenswichtige Nährstoffe zu gelangen. Dies führt dazu, dass viele zusätzliche Kalorien zu sich nehmen, die sie jedoch nicht verbrennen.