× Vorsicht: Die falsche Unterwäsche kann krank machen

Sex-Detox: So reagiert der Körper auf eine Sex-Durststrecke In der Fastenzeit ist Detox in aller Munde. Essen wir weniger, verkleinert sich auf Dauer unser Magen. Hören wir auf zu trainieren, schwinden unsere Muskeln. Doch was passiert, wenn wir lange keinen Sex haben? Wir erklären was "Sex-Cleansing" für Auswirkungen auf unseren Körper hat.