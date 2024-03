Body Frühjahrsputz: So integrieren wir mehr Bewegung in den Alltag

Das Frühjahr ist die Zeit der Erneuerung. Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen, und die Natur erwacht zu neuem Leben. Es ist auch eine ideale Zeit, um mehr Bewegung und Sport in unseren Alltag zu integrieren.

Bewegung unterstützt gesundes Abnehmen

Ja, das ist nichts Neues. Darüber hinaus leistet körperliche Aktivität einen wichtigen Beitrag zum Stressabbau und bewirkt die Ausschüttung des Glückshormons Serotonin. Sport verbessert die Konzentration, beugt Rückenproblemen vor und stärkt das Herz-Kreislauf-System genauso wie das Immunsystem. Die Weltgesundheitsorganisation rät zu

2,5 Stunden körperliche Aktivität in der Woche. Das sind 150 Minuten. Diese kannst du auf 5 × 30 Minuten oder aber auch auf 3 × 50 Minuten aufteilen. Wichtig ist, dass du dich für eine regelmäßige Bewegung – eine, die dir wirklich Spaß macht – entscheidest und es auch durchziehst. Ob allein oder in der Gruppe – das Wichtigste ist, dass du etwas für deinen Körper und dein Wohlbefinden im Allgemeinen tust. Doch wie kann man das am besten angehen?

Nutze die Natur:

Eine der besten Möglichkeiten, sich im Frühjahr zu bewegen, ist die Natur zu nutzen. Gehe spazieren, joggen oder Radfahren in Parks, Wäldern oder entlang von Flussufern. Die frische Luft und die schönen Ausblicke können dabei helfen, die Motivation hochzuhalten und den Spaß an der Bewegung zu steigern.

Finde einen Trainingspartner:

Es ist oft einfacher, den inneren Schweinehund zu besiegen, wenn man nicht alleine ist. Finde einen Sport-Buddy, der/die sich ebenfalls mehr bewegen möchte, und unterstützt euch gegenseitig dabei, eure Ziele zu erreichen. Gemeinsame Aktivitäten wie Tennis spielen, wandern oder Yoga können nicht nur Spaß machen, sondern auch den sozialen Aspekt stärken. Oder startet eine gemeinsame Challenge – das motiviert zusätzlich!

Setze dir realistische Ziele:

Es ist wichtig, dir realistische Ziele zu setzen, die du auch tatsächlich erreichen kannst. Anstatt sich vorzunehmen, jeden Tag eine Stunde intensiv Sport zu treiben, kann es hilfreicher sein, sich kleine Ziele zu setzen, wie zum Beispiel dreimal pro Woche für 30 Minuten spazieren zu gehen. Wir wollen so oft wie möglich Erfolgserlebnisse erzielen – das geht einfacher, bei realistischen Zielen, wo man sich nicht übermannt.

Integriere Bewegung in deinen Alltag:

Manchmal kann es schwierig sein, aktive Zeit für Sport und Bewegung zu finden, besonders wenn man einen vollen Terminkalender hat. Sport verliert hier schnell an Priorität. Doch es gibt viele Möglichkeiten, Bewegung in den Alltag zu integrieren, auch ohne dass man extra ins Fitnessstudio gehen muss. Zum Beispiel kann man öfter das Fahrrad statt das Auto nehmen, Treppen statt Aufzüge benutzen oder kurze Pausen nutzen, um ein paar Stretching-Übungen zu machen.

Insgesamt bietet das Frühjahr viele Möglichkeiten, um sich mehr zu bewegen und Sport in den Alltag zu integrieren. Indem man die Natur nutzt, sich einen Sport-Buddy sucht, realistische Ziele setzt, Bewegung in den Alltag integriert und auch neue Aktivitäten ausprobiert, kann man seine Fitness steigern und das Beste aus dieser schönen Jahreszeit machen. Also los, schnapp dir deine Sportschuhe und genieße die frische Luft und die Bewegung im Frühling!

Mehr zu diesem Thema findest du auf der Webseite unserer Kolumnistin Ursula Vybiral www.easyeating.at