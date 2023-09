Dieser Alltags-Fehler macht Sie am nächsten Tag müde

Bereits eine kleine Veränderung kann für mehr Energie sorgen.

Viele kennen es: Der Wecker klingelt bereits zum dritten Mal, doch am liebsten würde man auch ein viertes Mal auf die Snooze Taste drücken. An manchen Tagen hilft auch der dritte Espresso nicht. Doch der Grund dafür liegt nicht unbedingt an zu wenig Schlaf oder zu viel Koffein, sondern an einer kleinen Gewohnheit, zu der wir oft im Alltag neigen.

Diese Angewohnheit ist ein Energie-Killer

Das Problem liegt in unserer Ernährung. Dabei kommt es nicht darauf an was wir essen, sondern viel mehr, wann wir essen. Besonders ausschlaggebend für die Müdigkeit am nächsten Tag ist die größte Mahlzeit des Tages erst abends zu essen. Der Spruch: „Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler“ scheint sich zu bewahrheiten. Denn je nach Uhrzeit verarbeitet unser Stoffwechsel Mahlzeiten anders beziehungsweise verwendet die Energie unterschiedlich.

Isst man etwa erst abends ein großes Mahl, stört die späte Energiezufuhr unseren Schlafrhythmus. Da die Verdauung auf Hochtouren arbeitet, kann es sein, dass man länger wach bleibt, schlechter einschlafen kann oder generell unruhig schläft. Außerdem sind wir dadurch morgens weniger hungrig. Der Haken daran ist nur, dass unser Körper die Energie aus dem Frühstück tatsächlich brauchen könnte.

So wacht man ausgeschlafen auf

Die Lösung ist einfach: Mehr Fokus auf Frühstück und Mittagessen zu legen und abends eher auf leichte Gerichte zurückgreifen, die der Körper schnell verdauen kann. So wird auch der Schlaf nicht beeinträchtigt und man wacht frisch und ausgeschlafen auf.

Auch diese Faktoren beeinflussen unsere Energie

Auch unser Lebensstil hat einen erheblichen Einfluss auf unseren Energiespiegel. Regelmäßige Bewegung, eine gesunde und ausgewogene Ernährung und wenig Stress spielen hier eine entscheidende Rolle. Sollten Sie sich allerdings immer müde fühlen und das etwa auch an freien Tagen, sollten Sie mit ihrem Arzt darüber sprechen, da chronische Müdigkeit auch ein Symptom für verschiedene Krankheiten sein kann.