Sport ohne Anstrengung: Das steckt hinter dem "Cozy Cardio" Trend

In den sozialen Netzwerken macht aktuell ein neuer Fitnesstrend "Cozy Cardio" die Runde. Alles über die gemütliche und entspannte Art sich zu bewegen, verraten wir hier.

Diesen Satz haben die meisten von uns bestimmt schon öfter gesagt: "Montag fange ich mit Sport an!" Doch bereits beim Gedanken an die schweißtreibenden Workouts kommt vielen das Schaudern. Doch wie wäre es mit einer gemütlichen Fitnesseinheit im Wohnzimmer zum Lieblingssong, während im Ofen das Essen für den Abend kocht. Klingt doch schon um einiges besser. Mit dem neuen Fitness-Hype "Cozy Cardio" gelingt genau das.

"Cozy Cardio": Das steckt dahinter

Ein langer Tag im Büro liegt hinter einem, draußen ist es längst dunkel, man muss noch aufräumen, kochen und auf Sport hat man eigentlich gar keine Lust mehr. Da kommt ein Cozy Cardio Workout genau richtig. Bei dem neuen Fitnesstrend geht es darum, mit lockeren Übungen die Spaß machen sollen, Bewegung in den Alltag zu integrieren.

© Getty Images ×

Wie sieht ein Cozy Cardio Workout zuhause aus?

Statt ins verschwitzte Fitnessstudio zu fahren oder ein HIIT-Workout zu machen, setzt man auf ein lockeres Workout auf YouTube oder eine morgendliche Yoga-Einheit zuhause, um entspannt in den Tag zu starten. Neben körperlichen Vorteilen machen sich auch die positiven Effekte für den Geist sichtbar. Die Cozy Cardios in den eigenen vier Wänden helfen im stressigen Alltag runterzukommen und zu entspannen.

Pilates

Eines der beliebtesten Cozy Cardio Workouts ist Pilates. Anfängervideos stärken die Muskulatur und fördern die Ausdauer. Bei regelmäßiger Wiederholung sind schöne, schlanke Muskeln eine sichtbare Belohnung.

Spazierengehen

In der Mittagspause oder am Abend lohnt sich ein kurzer, lockerer Spaziergang. Frische Luft und ein Podcast machen den Kopf frei - Schritte werden ganz nebenbei gesammelt.

Heimtrainer

In der kalten Jahreszeit ist die Überwindung rauszugehen etwas größer. Wenn es noch warm oder hell genug ist, ist es natürlich gut an der frischen Luft zu sein, doch sollte man sich gar nicht aufraffen können vor die Tür zu treten, lohnt sich ein Heimtrainer. Für eine entspannte Runde auf dem Crosstrainer vor dem Fernseher kann man sich bestimmt noch eher begeistern.

© Getty Images ×

Reicht Cozy Cardio als Fitness aus?

Je nachdem, was man für persönliche Ziele hat, sollte zusätzlich zu Cozy Cardio auch noch anderer Sport betrieben werden. Allein durch Cozy Cardio nimmt man nicht viel ab. Die gemütlichen, mühelosen Fitnesseinheiten helfen jedoch dabei, sich im Alltag regelmäßig zu bewegen. Die niedrigintensiven Aktivitäten kurbeln zudem das Herz-Kreislauf-System an. Auf schonende und gesunde Art wird somit auch die Muskulatur gestärkt. Ein weiteres Plus: während des Workouts nimmt man sich bewusst Zeit für sich selbst, was ebenfalls gut ist, um Stress abzubauen.