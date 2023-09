× Mit der 3-2-8-Methode werden Sie blitzschnell fit

Der neue TikTok-Fitness-Trend verspricht einen durchtrainierten, straffen Körper.

Sport kommt oft zu kurz: Mal fehlt die Motivation, mal die Zeit. Der neue Fitnesstrend "3-2-8" beweist allerdings, dass Sport auch ganz einfach geht. Die Methode kombiniert drei verschiedene Disziplinen zu einem einfachen Workout. Ein Mix aus Krafttraining, Pilates und Cardio ist für Anfänger:innen genauso wie für Fortgeschrittene geeignet. Die Ergebnisse sind vielversprechend: eine schlanke Figur, straffe Arme und ein flacher Bauch.

3-2-8-Methode: So funktioniert's

3-mal Pilates

An drei Tagen in der Woche steht Pilates auf dem Trainingsplan. Dieses Training dehnt die Muskeln, regeneriert und stärkt die Tiefenmuskulatur und stärkt die Flexibilität. Egal ob in Kursen oder zuhause, mit oder ohne Reformer. Auch Yoga oder Barre-Kurse eignen sich als Alternativen, da diese ähnliche Muskelgruppen beanspruchen.

2-mal Krafttraining

An zwei Tagen bietet sich ein Trips ins Fitnessstudio an. An dem ersten Tag sollte der Oberkörper trainiert werden, an dem anderen Beine und Po. Wichtig ist hier nur die Abwechslung, also dass Sie nicht an zwei aufeinander folgenden Tagen ins Studio gehen. So trainieren Sie alle Körperzonen für die besten Ergebnisse.

8-tausend Schritte

8.000 Schritte am Tag schaffen die Grundlage für das Fitnessprogramm. Auch an Workout-freien-Tagen sorgt der letzte Schritt des Programms für etwas Bewegung. So verbrennen Sie im Durchschnitt ungefähr 300 Kalorien und tun ganz beiläufig etwas Sportliches. Also lieber Treppen steigen, anstatt den Lift zu nehmen, und in der Mittagspause vielleicht einen kurzen Spaziergang einlegen.

Die Vorteile des Fitness-Trends

Das Netz ist sich einig: Anders als bei vielen anderen Fitness-Trends, ist die "3-2-8-Methode" auch im Alltag realistisch. Der Trainingsplan ist nicht streng, und sorgt dennoch für tolle Ergebnisse. Kein Wunder, dass die Social Media Welt momentan davon schwärmt!