× Blitzschnell fit mit Smart-Fitness: So gelingt's

Train smart, not hard: Diese sechs Hightech-Fitness-Tools heben Ihr Training auf ein neues Level.

Mit der Weiterentwicklung der Technologie wachsen auch die Möglichkeiten in der Fitnessbranche. Smartwatches und Herzfrequenzgurte sind da erst der Anfang. Getreu dem Motto „Train smart, not hard“ launchen immer mehr Unternehmen Tools, die den Trainingserfolg mithilfe von Technik beschleunigen, beziehungsweise steigern sollen oder einfach den Spaßfaktor erhöhen.

Design plus Funktion

Neben luxuriösem Design, ist eine essenzielle Funktion beim „Fitnesstool von heute“ die personalisierte Leistungsanalyse. Auch Hobbysportler:innen möchten ihre Fortschritte messen, sammeln und auswerten. Die meisten Gadgets arbeiten hier mit einer App auf dem Smartphone zusammen. Dort können die Sportler:innen individuelle Ziele festlegen und diese anschließend überprüfen.

Oft findet in diesen Apps oder auf dem Tool selbst auch eine direkte Betreuung statt – ein Personal Coach auf dem Bildschirm also. Beim Hydro Rower werden die Workouts zum Beispiel von waschechten Olympionik:innen geleitet und die VAHA Mitgliedschaft beinhaltet sogar einen monatlichen Call mit einem Personal Trainer.

Eine weitere Gemeinsamkeit der futuristischen Trainingsgeräte: Sie geben uns ganze Trainingspläne vor. In der App zum Staffr-Fitnessband warten beispielsweise über 100 Übungen und Workouts darauf ausprobiert zu werden und der VAHA Spiegel bietet zusätzlich zu zahlreichen On-Demand-Kursen sogar einige Live-Classes an.

Die Hightech-Tools eröffnen also eine Fülle an aufregenden Annehmlichkeiten und machen gleich doppelt Lust aufs nächste Workout. Fünf solcher Gadgets haben wir genauer für Sie unter die Lupe genommen:

Spieglein, Spieglein an der Wand ...

43-Zoll-Full-HD-Touchscreen, 65-W-Lautsprecher und ein stylisches Metall-Finish – der VAHA Fitnessspiegel macht nicht nur eine gute Figur in jedem Raum, sondern hat auch technisch einiges drauf. In einer VAHA Mitgliedschaft sind Hunderte live & On-Demand-Kurse, ein individueller Trainingsplan und ein monatlicher Call mit Ihrem Personal Trainer enthalten. 1.995 Euro inklusive Mitgliedschaft für ein Jahr; vaha.com

© Hersteller ×

Schneller fit mit EMS

Die Abkürzung EMS steht für Elektromyostimulation. Dabei sollen während des Trainings leichte Stromschläge die Muskeln dazu anregen, effektiver zu wachsen. Der EMS Tec Suit von Symbiont zählt als „neue Generation von EMS“: Der kabellose (!) Anzug ist nämlich durch eine App individuell steuerbar. Zudem sammelt er Trainingsdaten in Echtzeit und wertet diese über die App aus. symbiont360.com

© Hersteller ×

Rennrad für Zuhause

Der HOI FRAME+ von Kettler ist das ideale Indoor-Bike für alle Rennradfahrer:innen, Triathlet:innen und Sport-Ambitionierte, die unabhängig von Wind und Wetter ihre Performance verbessern wollen. 20 verschiedene Trainingsprogramme sowie frei konfigurierbare und herzfrequenz-orientierte Programme, sorgen für reichlich Abwechslung. Mittels Bluetooth kann man seine Fortschritte sogar mit selektiven Wearables tracken und verfolgen. 2.899 Euro; kettlersport.com

© Hersteller ×

Rudern im Paradies

Der Hydrow Rower vereint futuristisches Design mit fesselnden Ganzkörpertrainings auf einem schwenkbaren, kristallklaren 22-Zoll-Display. Die Trainingseinheiten werden von erfahrenen Athlet:innen und Olympionik:innen geleitet und versetzen uns in paradiesische Gewässer auf der ganzen Welt. Ca. 2472 Euro inklusive Mitgliedschaft für ein Jahr; hydrow.com

© Hersteller ×

Ansagen vom Fitnessband

Das Staffr-Fitnessband sieht auf den ersten Blick nicht aus, wie ein Hightech-Tool. Dabei verstecken sich im Inneren

eine Vielzahl an innovativen Funktionen: Ein Sensorsystem im Band misst Ihre Leistung während des Trainings, egal wo Sie ziehen. Per Bluetooth verbindet man das Band mit dem Smartphone und kann in einer App dann seine Trainingsdaten abrufen und analysieren. Zudem warten über 100 effektive Workouts und Übungen. ab 99,99 Euro; straffr.com