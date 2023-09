× Laut Harvard: Das sind die 5 effektivsten Workouts der Welt

Die Harvard-Expertin Dr. I-Min Lee empfiehlt fünf Sportarten, die sich laut Studien am effektivste herausstellten.

Jumping Fitness, Crossfit oder Reformer Pilates: Viele Trend-Sportarten locken mit zahlreichen Fitness-Vorteilen. Laut Fitness-Experten ist es auch eine gute Idee, immer wieder Neues auszuprobieren, denn so bleibt die Motivation für Sport länger erhalten. Dennoch gibt es fünf Sportarten, die sich laut Studien am effektivsten herausstellen. Harvard-Professorin Dr. I-Min Lee empfiehlt in ihrem Fitness Report "Starting to Exercise" fünf Workouts, die mehr für die Gesundheit bewirken können, als Medikamente.

Diese 5 Workouts sind laut Harvard-Expertin die effektivsten

Zuallererst sollte man sich laut der Professorin mindestens eine halbe Stunde täglich sportlich betätigen. Dafür ist jedoch nicht immer ein Fitnessstudio-Besuch notwendig. Laut Harvard Health können diese fünf Workouts auch problemlos zuhause durchgeführt werden und verbessern zum Beispiel Gewichtskontrolle, Gleichgewichtig und Beweglichkeit.

Egal welches Fitnessniveau Sie haben, diese Aktivitäten sind die besten, die Sie für Ihre Gesundheit machen können. Sie helfen, in Form zu bleiben und senken das Risiko für zahlreiche Erkrankungen.

1. Schwimmen

Der Sprung ins kalte Nass ist nicht nur eine der Sportarten, die am meisten Spaß macht, sondern auch die am besten für den Körper ist. Der Auftrieb des Wassers entlastet die Gelenke, so dass Sie sich flüssiger bewegen können. "Schwimmen ist die beste Sportart für Menschen mit Arthritis, weil es weniger Belastung bedeutet", erklärt Dr. I-Min Lee, Professorin für Medizin an der Harvard Medical School. Zahlreiche Studien bestätigen auch, dass Schwimmen nachweislich die psychische Gesundheit verbessern kann.

2. Tai-Chi

Die chinesische Kampfkunst kombiniert Sport und Entspannung, und fördert somit Körper und Geist. Tai-Chi besteht aus einer Reihe anmutiger Bewegungen, mit fließendem Übergang und wird daher auch "Meditation in Bewegung" genannt. "Tai-Chi ist eine besonders gute Sportart für ältere Menschen, da das Gleichgewicht trainiert wird und wir mit zunehmendem Alter an Gleichgewicht verlieren“, verrät Dr. Lee in ihrem Report.

3. Gehen

Auch Spazierengehen kann effektiv sein. Langes gehen senkt den Cholesterinspiegel, stärkt die Knochen, kontrolliert den Blutdruck, hebt die Stimmung senkt das Risiko von Krankheiten wie Diabetes oder Herzerkrankungen. Wichtig ist nur ein gutes Paar Schuhe, um Knöchel und Rücken zu schonen.

4. Krafttraining

Bei der Empfehlung geht es nicht darum, Muskeln aufzubauen. Vielmehr soll die Sportart die Muskeln stark halten - am besten durch leichte Gewichte. Zudem trägt Krafttraining dazu bei, die Gehirnfunktion im Alter aufrecht zu erhalten. Beim Krafttraining ist es jedoch wichtig, die Bewegungen richtig auszuführen, um Verletzungen vorzubeugen. Starten Sie am besten mit leichten Gewichten und steigern sich langsam.

5. Kegel-Übungen

Als letztes Workout empfiehlt die Harvard-Expertin Kegeln. Die Übungen konzentrieren sich auf das Beckenboden und werden vor allem Frauen empfohlen, die Kinder geobren haben. Doch das Beckenbodentraining kann nicht nur Frauen zugute kommen, auch Männer sollten sie ausführen. Bei dem Workout geht es darum, den Beckenboden gezielt anzuspannen und wieder zu entspannen. Wiederholt man die Übungen ein paar Mal täglich, beugt Inkontinenz vor.