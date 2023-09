Diese 21 Songs machen das Workout effektiver

Manchmal fehlt einem einfach die Motivation zum Training. Mit der richtigen Sport-Playlist schwitzt es sich jedoch gleich leichter.

Das Kardiotraining halten die meisten nur mit Musik durch. Doch wenn man auf Spotify nach Workout-Playlists sucht, wird man von der Auswahl schier erschlagen. Alle Playlists versprechen extreme Motivation, doch welche wirken tatsächlich am effektivsten? Das hat nun eine neue Studie herausgefunden.

Beat zwischen 120 und 135 BPM

Eine von der Fitness-Plattform "Total Shape" in Auftrag gegebene Studie entdeckte, welche 21 Songs sich am besten für ein Cardio-Workout eignen. Im Rahmen der Studie analysierten die Forschenden die Audioeigenschaften sämtlicher Lieder, die im vergangenen Sommer in den globalen Spotify-Charts vertreten waren. Der Fokus lag dabei unter anderem auf der Anzahl der Beats pro Minute (BPM).

Das Ergebnis der Studie ist eine einstündige Playlist, die ausschließlich aus energiegeladenen Songs besteht und dabei unterstützen soll, das volle Sport-Potenzial auszuschöpfen. Die Songs haben alle einen ununterbrochenen Beat zwischen 120 und 135 BPM. Der schnelle Rhythmus der Lieder soll die Motivation erhöhen und dadurch das Training effektiver machen.

Alle Songs der Playlist