Sie wollen Abnehmen? Dann müssen Sie zu dieser Tageszeit trainieren!

Wir verraten die beste Trainingszeit um die Pfunde purzeln zu lassen.

Cardio- oder Krafttraining, Kohlenhydrate oder Proteine, morgens oder abends trainieren? Wer einen Trainingsplan erstellt, achtet auf viele Punkte. Schließlich sind die Details wichtig, um die optimalen Ergebnisse für den Körper und die Gesundheit zu erzielen. Bestimmt haben Sie sich auch schon mal gefragt: Wann ist Sport eigentlich am effektivsten? Doch die Frage ist nicht so einfach beantwortet, denn die beste Trainingszeit ist von dem individuellen Biorhythmus (innere Uhr) abhängig.

Die innere Uhr

Die innere Uhr ist bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt, und bestimmt, wie fit wir morgens oder abends sind. Ein Forscherteam der Verhaltenspsychologie hat herausgefunden, dass die innere Uhr dafür verantwortlich ist, wie leistungsfähig man über den Tag ist. Daher gibt es auch Tageszeiten, an denen sich manche mehr und andere weniger motiviert fühlen. Sprich, manche Menschen sind Morgenmuffel oder Nachteulen, während andere Early Birds sind.

Welche Tageszeit daher optimal für das Trainingsprogramm ist, hängt von der jeweiligen Person und ihren Vorlieben ab. Doch wissenschaftlich gesehen, nimmt man trotzdem zu einer speziellen Tageszeit mehr ab, als zu anderen.

Diese Tageszeit fördert das Abnehmen

Studien besagen deutlich, dass der Körper tagsüber mehr von Trainingseinheiten profitiert, als am Abend. Bei hellem Tageslicht ist man motivierter, leistungsfähiger, und strengt sich so mehr beim Training an, als zu dunklen Stunden. Zudem entwickelt der Körper tagsüber Proteine, die den Stoffwechsel ankurbeln und "wach" halten. Das Ganze wirkt noch besser, wenn der Sauerstoffgehalt beim Sport in den Muskelzellen abfällt.

Wissenschaftler:innen empfehlen daher, den Morgen als beste Tageszeit für das Fitness-Training. Dann hat die durchschnittliche Leistungskurve am meisten Energie.

Beste Zeit für Männer und Frauen

Biologisch gesehen, gibt es bei Männern und Frauen jedoch teilweise Unterscheide. Frauen profitieren etwa mehr von einem Workout am Morgen. Sie bauen schneller Fett ab und besser Muskeln auf. Bei Männern macht es weniger aus, wann sie trainieren. Für den Blutdruck ist Abendsport für Männer aber wohl besser. Ein spätes Workout ist gegen Stress darum ein guter Tipp!