× Flacher Bauch und straffer Körper mit der 3-2-8-Methode

Alle Sportmuffel aufgepasst: Mit der 3-2-8-Methode können wir unseren Körper im Nu und ohne viel Mühe straffen.

Im Alltag ist keine Zeit für ausführliche Trainingseinheiten? Abhilfe soll die neue 3-2-8-Methode schaffen, denn auf TikTok konnte der neue Fitnesstrend schon mehrere Millionen Aufrufe generieren. Dieser verspricht den ganzen Körper in nur kürzester Zeit in Topform zu bringen und sich leicht in den Alltag integrieren zu lassen. Das verbirgt sich hinter der Sport-Technik.

Das steckt hinter der 3-2-8-Methode

Die Methode verbindet drei entscheidende Disziplinen, die den Körper in kürzester Zeit straffen und trotzdem durchhaltbar sind. Dabei vereint die Trainingsformel Pilates, Krafttraining und ein gesundes Bewegungslevel im Alltag. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene können diese Methode als persönliche Challenge sehen und die körperliche Fitness verbessern.

3-mal Pilates

© Getty Images ×

Drei Tage die Woche steht Pilates auf dem Trainingsprogramm. Diese Tage sind dafür da, um die Muskeln zu dehnen und die Tiefenmuskulatur sowie Bauchmuskeln zu stärken. Das Workout lässt sich ganz einfach von zu Hause aus absolvieren und in den Alltag integrieren. Als Abwechslung kann man auch einen Fitness-Kurs belegen und unterschiedliche Pilates-Varianten ausprobieren.

2-mal Krafttraining

© Getty Images ×

Zweimal die Woche heißt es Krafttraining. Wichtig ist dabei, nicht an zwei aufeinander folgenden Tagen ins Fitnessstudio zu gehen, damit sich die Muskeln erholen können. Am besten widmen Sie einen Tag dem Oberkörper und den anderen Tag den Beinen und Po. Als Anfänger:in ist es hilfreich, sich eine:n Trainer:in zur Seite zu nehmen, damit Sie die Übungen richtig ausführen und Verletzungen vermeiden.

8-tausend Schritte

© Getty Images ×

Die 8 in der 3-2-8-Methode steht für 8000 Schritte, die man am Tag gehen sollte. Aktuellen Studien zufolge braucht es gar nicht 10.000 Schritte am Tag, um gesund zu leben. Schon 6000-8000 Schritte täglich genügen, um fit zu bleiben. Das Schritte sammeln muss auch nicht anstrengend sein. Ein kleiner Spaziergang in der Mittagspause oder zu Fuß zum Supermarkt eignet sich ideal, um eine entspannte Grundlage für Ihre Fitness zu schaffen. Ganz nebenbei verbrennen Sie auch satte 300 Kalorien an den workoutfreien Tagen.

Das bringt der Fitnesstrend

Anders als andere Workout-Routinen lässt sich diese Methode sehr gut in den Alltag integrieren. Vor allem, weil zum größten Teil auch zu Hause und somit ganz flexibel trainiert werden kann. Auf lange Sicht gesehen, sorgt die 3-2-8-Methode für straffere Arme, eine bessere Balance, einen flacheren Bauch und mehr Flexibilität.