So viele Kalorien verbrennen wir beim Spazieren

Um Kalorien zu verbrennen, müssen wir nicht unbedingt anstrengende Workouts machen. Auch Gehen verbrennt Kalorien und hat gleichzeitig viele positive Effekte auf den Körper.

Es muss nicht immer ein schweißtreibendes Workout sein, um die unerwünschten Kilos loszuwerden. Auch im Alltag gibt es zahlreiche Gelegenheiten dazu. Eine ist beispielsweise einfaches Gehen.

Wie viele Kalorien werden beim Spazierengehen verbrannt?

Wie viele Kalorien genau beim Spazierengehen verbrannt werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel dem Gewicht, der Intensität des Gehens und der Dauer der Strecke. Als Faustregel gilt: Pro Kilogramm Gewicht und pro Stunde Spaziergang können 2,6 bis 2,9 Kilokalorien verbrannt werden.

Beispielsweise verbrennt eine Person die 70 kg wiegt bei einem 30-minütigen, gemütlichen Spaziergang etwa 100 Kalorien. Wer 80 kg auf die Waage bringt, verbrennt im gleichen Zeitraum bei einem Spaziergang sogar bis zu 116 Kalorien. Der persönliche Kalorienverbrauch beim Spazierengehen kann wie folgt berechnet werden:

Körpergewicht (in Kilogramm) x die Dauer des Spaziergangs (in Stunden) x 2,6 beziehungsweise x 2,9.

Wo nimmt man ab, wenn man spazieren geht?

Spazierengehen ist ein Cardio-Training, das die Gelenke schont, Kalorien verbrennt und die Muskelmasse erhöht. Beim zügigen Gehen (circa 7 km/h) können wir zwar nicht beeinflussen, wo genau wir an unserem Körper Fett verlieren, jedoch kann sich tägliches Spazierengehen durchaus positiv auf den Taillenumfang auswirken. Durch das Gehen entsteht ein Kaloriendefizit, bei dem Fettdepots am gesamten Körper abgebaut werden, zum Beispiel auch am Bauch. Das regelmäßige Gehen kann also helfen, das Bauchfett zu reduzieren.

Warum ist ein Spaziergang so gesund?

Ein Spaziergang fördert nicht nur unsere physische Gesundheit, sondern auch unsere geistige: