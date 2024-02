Das ist der perfekte Zeitpunkt um aufzustehen (und schlafen zu gehen)

Studien verraten, wie Sie den "perfekten Tag" takten sollten, um gesund zu bleiben.

Jeden Tag putzen wir uns die Zähne, trinken Kaffee, gehen zur Arbeit, essen zu Abend, und schlafen wieder ein. Das Spannende: Es kommt auf die genaue Uhrzeit an. Denn je nachdem, wann genau wir was von all dem machen, können wir unsere Gesundheit positiv oder negativ beeinflussen. So sollte ihr Tag aussehen, um gesund zu bleiben:

Aufwachen nicht vor 7.21 Uhr

Eine Studie der University of Westminster zeigt, dass Menschen, die zwischen 5.22 und 7.21 Uhr aufwachen, einen höheren Cortisol-Spiegel und schlechtere Laune haben. Im Idealfall sollte der Wecker also erst nach 7.21 Uhr klingeln.

Vor dem Frühstück: Zähne putzen

Sobald wir wach sind gehen wir ins Bad. Als allererstes sollten wir dabei unsere Zähne putzen. Denn zwischen Frühstück und Zähneputzen sollten mindestens eine halbe Stunde Zeit sein. Wenn wir essen, produzieren die natürlichen Bakterien in unserem Mund Säure, um den durch die Nahrung aufgenommenen Zucker abzubauen. Putzen wir direkt danach unsere Zähne, reiben wir diese Säure auf den Zahn, der ein Mineral ist, und das kann ihn abnutzen.

Vor 8 Uhr: Frühstücken

Der Zeitpunkt unserer Mahlzeiten spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der zirkadianen Rhythmen und der Glukose- und Lipidkontrolle. Eine Studie des Barcelona Institute for Global Health hat ergeben, dass ein Frühstück nach 9 Uhr demnach das Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, um 59 Prozent erhöht.

9 bis 14 Uhr: Kaffee trinken

Auch wann wir den letzten Kaffee zu uns nehmen, ist durchaus entscheidend für unsere Gesundheit. Wer an Schlafproblemen leidet, sollte nach 14 Uhr auf Kaffee verzichten. Koffein braucht etwa acht Stunden um sich vollständig im Körper abzubauen.

11 bis 12 Uhr: Entscheidungen treffen

Laut dem US-amerikanischen Schriftsteller Daniel Pink ist unsere Aufmerksamkeit zwischen 13 und 16 Uhr auf dem Tiefpunkt. In seinem Buch "WHEN: The Scientific Secrets of Perfect Timing" rät er davon ab, in dieser Zeit wichtige Entscheidungen zu treffen.

12 bis 14 Uhr: Mittagsschlaf machen

Wer sich untertags müde fühlt und ein Nickerchen in seinen Alltag einbauen möchte, sollte die Zeitspanne von 10 bis 20 Minuten nicht überschreiten und vor 14 Uhr wieder wach sein, um die Nachtruhe nicht zu stören.

Am Nachmittag: Sport machen

Ein Training zwischen 18 und 20 Uhr verbessert die Ausdauer und sorgt für einen effektiveren Muskelaufbau. Bei Männern ist das Training am Abend am besten für die Fettverbrennung.

19 bis 20 Uhr: Abendessen

Wer erst gegen 22 Uhr zu Abend isst, erhöht das Risiko einer Gewichtszunahme und Diabetes-Erkrankung. Laut Studien leiden Menschen, die innerhalb zwei Stunden vor dem Schlafengehen zu Abend essen, fünfmal häufiger an Fettleibigkeit als Menschen, die früher zu Abend essen.

22 bis 23 Uhr: Schlafen gehen

Laut dem European Heart Journal sollten wir zwischen 22 und 23 Uhr schlafen gehen. Menschen, die nach Mitternacht einschlafen, haben ein um 25 Prozent höheres Risiko für einen Herzinfarkt und Schlaganfall. Idealerweise sollten wir jede Nacht zwischen sechs und acht Stunden schlafen.