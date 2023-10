Ist es sinnvoll, mehrmals am Tag zu trainieren?

Morgens trainieren – und abends dann noch mal? Wir verraten die Vorteile mehrerer Trainingseinheiten am Tag.

Nicht nur Profis, sondern auch Hobbysportler und Fitnessstudio-Fans trainieren oft mehrmals täglich. Doch ist das sinnvoll? Die Frage beschäftigt den Profisport schon seit jeher. Wir machen den Faktencheck!

Mehrmals am Tag trainieren: Das sind die Vorteile

Vermeidung von "Concurrent Training"

Der Vorteil mehrerer Trainingseinheiten am Tag liegt auf der Hand: Man muss nicht viele Trainings am Stück absolvieren und kann sich auf die einzelnen Einheiten konzentrieren. Außerdem vermeidet man "Concurrent Training". Das Sport-Phänomen bezeichnet die mögliche Überschneidung der Trainingsanpassungen, wenn man zum Beispiel Kraft- und Ausdauertraining unmittelbar nacheinander absolviert. Daher raten Experten das Training verschiedener sportmotorischer Fähigkeiten zu trennen. Also zum Beispiel morgens Ausdauersport und nachmittags oder abends Krafttraining.

Bei einer Dehneinheit profitiert die Beweglichkeit

Ähnlich ist es auch mit dem Training der Beweglichkeit. Eine effektive Dehneinheit trainiert man am besten separat und nicht unmittelbar nach dem Training. Allerdings ist der Effekt, dass sich die entsprechenden Anpassungsprozesse gegenseitig im Weg stehen marginal und daher spricht auch weiterhin nichts dagegen, im Fitnessstudio alles zu mischen.

Bodybuilder verteilen Krafttraining über den Tag

Doch wie sieht es aus, wenn man den Fokus auf eine sportmotorische Fähigkeit legt, etwa Kraft, und das Krafttraining über den Tag verteilt? Das sogenannte "Split-Training" ist besonders unter Bodybuildern sehr beliebt. Hierbei trainiert man jeden Tag andere Muskeln, um deren Pausenzeiten einzuhalten und trotzdem jeden Tag weiter trainieren zu können. Einige Bodybuilder betreiben dies sogar sehr kleinteilig und trainieren beispielsweise morgens die Brust und abends den Bizeps. Da es allerdings keinerlei Untersuchungen zur Effizienz dieser Splittung gibt, weiß man nicht, wie sinnvoll die Methode tatsächlich ist.

Mehrmals am Tag trainieren effektiver als konventionelles Krafttraining?

Ob diese Art des Trainings tatsächlich effektiver ist als konventionelles Krafttraining, ist zwar wissenschaftlich noch nicht bewiesen, jedoch ist es allemal einen Versuch wert. Probieren Sie es mal aus!