Mit neuen Gewohnheiten zum Wohlfühlkörper

So sagen wir den Winterblues den Kampf an Die Winterblues beeinflussen in den kalten Monaten viele Menschen, insbesondere wenn die Tage trüb, dunkel und kalt sind. Genau hier kommen gezielte Routinen ins Spiel, um dem Winterblues entgegenzuwirken und die Stimmung sowie die Energie aufrechtzuerhalten.