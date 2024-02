So sagen wir den Winterblues den Kampf an

Die Winterblues beeinflussen in den kalten Monaten viele Menschen, insbesondere wenn die Tage trüb, dunkel und kalt sind. Genau hier kommen gezielte Routinen ins Spiel, um dem Winterblues entgegenzuwirken und die Stimmung sowie die Energie aufrechtzuerhalten.

Achte darauf, immer wieder nach draußen zu gehen. Das Tageslicht hilft dir, den Winterblues entgegenzuwirken. Frische Luft und Sonnenlicht während eines Spaziergangs in der Mittagspause oder am Wochenende können die Stimmung aufhellen. Tageslichtlampen sind eine Alternative, um den Mangel an Sonnenlicht auszugleichen. Du kannst auch regelmäßig Sport, wie Joggen oder Power Walken an der frischen Luft machen. Sport im freien kann zb die Produktion von Glückshormonen anregen.

Soziale Interaktion spielt eine entscheidende Rolle, um dem Rückzug und der Isolation im Winter entgegenzuwirken. Treffen mit Freunden, Familie oder Kollegen sowie die Teilnahme an sozialen Veranstaltungen können dabei helfen, den Winterblues entgegenzuwirken – wieso nicht Bewegung an der frischen Luft und Freunde treffen, verbinden? Ein Nachmittagsspaziergang macht in guter Gesellschaft auch bei kalten Temperaturen Spaß!

Eine ausgewogene Ernährung, insbesondere mit ausreichender Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen wie Vitamin D, ist im Winter wichtig. Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen, wie Meditation oder das Führen eines Tagebuchs, können Stress abbauen und die geistige Gesundheit fördern.

Zusätzlich zu diesen Tipps empfehle ich dir eine Morgenroutine und/oder Abendroutine, die dir hilft, deinen Tag „richtig“ anzufangen und „richtig“ zu beenden: Aufstehen und Schlafengehen zur selben Zeit, Dehnen und/oder Bewegung, eine Beauty Routine, ein ausgewogenes, köstliches Frühstück, ein wärmendes und Nährendes Abendessen, Zitronenwasser in der Früh, Baden, Meditation, Journaling und Zielsetzung, Me-Time und Handyfreie Zeiten können die Schlüsselkomponenten deiner persönlichen Routinen werden. Eine gut gestaltete Morgenroutine kann dabei helfen, den Tag energiegeladen und positiv zu beginnen. Eine Abendroutine ist dazu da, deinen Tag ruhig und gelassen zu beenden, unabhängig von den Herausforderungen, die am nächsten Tag bevorstehen.

So könnte deine Abendroutine ausschauen

Eine gute Abendroutine kann dazu beitragen, den Tag entspannt abzuschließen, einen erholsamen Schlaf zu fördern und dich für den nächsten Tag positiv vorzubereiten. Hier sind einige Tipps, die in deine Abendroutine integriert werden können:

Bildschirmzeit reduzieren

Vermeide Bildschirmaktivitäten wie TV, Social Media oder arbeitsbezogene Tätigkeiten mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen. Du kannst auch dein Schlafzimmer zur Handyfreien Zone ausrufen.

Entspannende Aktivitäten

Widme dich entspannenden Aktivitäten wie Lesen, einem warmen Bad, Meditation oder Yoga. Das lässt dein Gedanken runterkommen und bereitet den Körper auf den Schlaf vor.

Vorbereitung für den nächsten Tag

Plane den nächsten Tag schon vor, indem du eine To-Do-Liste erstellst oder deine wichtigsten Aufgaben priorisierst. Dies hilft, den Kopf freizumachen und Stress zu reduzieren.

Leichtes Abendessen

Vermeide schwere Mahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen. Stattdessen wähle eine leicht verdauliche Suppe, Salate oder Ofengemüse mit einer Portion Protein.

Schlafumgebung optimieren

Stelle sicher, dass dein Schlafzimmer eine angenehme Temperatur hat, dunkel und ruhig ist. In nicht ganz so kalten Nächten kannst du auch mit gekippten Fenster schlafen.

Achtsamkeit und Reflexion

Nimm dir kurz Zeit für Achtsamkeit oder Selbstreflexion. Dies kann in Form von Dankbarkeitsübungen, Atemübungen, Yoga oder Journaling geschehen.

Regelmäßige Schlafenszeiten

Versuche täglich zu einer regelmäßigen Zeit ins Bett zu gehen, um einen konsistenten Schlafrhythmus zu entwickeln. Dein Körper braucht außerdem 7-8 Stunden Schlaf täglich um optimal Funktionieren zu können.

Mehr zu diesem Thema findest du auf der Webseite von unserer Kolumnistin Ursula Vybiral www.easyeating.at