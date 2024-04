Energie-Booster: Diese Lebensmittel machen schnell wach

Ohne Kaffee läuft bei den meisten Menschen morgens erst mal nichts. Doch es gibt Lebensmittel, die deutlich mehr Energie liefern und bei keinem Frühstück fehlen sollten.

Wer morgens nur langsam in die Gänge kommt, sollte bestimmte Lebensmittel wählen, die den Körper schnell mit Energie versorgen und wach machen. Denn Kaffee liefert weit weniger Energie, als viele denken. Die simpelsten Alleskönner geraten oft in Vergessenheit. Wir verraten die schnellsten Wachmacher-Lebensmittel.

Diese Lebensmittel sind wahre Energie-Booster

Kaffee ist nicht der beste Wachmacher. Bestimmte Lebensmittel liefern weit mehr Energie. © Getty Images ×

Bananen

Eine Banane ist ein echter Energie-Lieferant. Die gelben Früchte liefern viel Magnesium und Kalium, weswegen sie vor allem unseren Muskeln schnell neue Energie liefern. Die enthaltene Folsäure sorgt dafür, dass unser Körper neue Blutkörperchen bilden kann, die uns mit Sauerstoff versorgen. Zudem enthalten Bananen viele B-Vitamine und leicht verdauliche Kohlenhydrate, welche den Energiespeicher schnell füllen.

Nüsse

Auch Nüsse vertreiben Müdigkeit in kürzester Zeit. Dabei spielt es keine Rolle, ob Mandeln, Haselnüsse, Erdnüsse oder Walnüsse. Denn sie haben alle etwas gemeinsam: Sie enthalten Magnesium, B-Vitamine und Omega-3-Fettsäuren. Diese Kombination pusht unseren Stoffwechsel und erhöht unsere Konzentrationsfähigkeit. Es lohnt sich also, das Müsli morgens mit einer Handvoll Nüsse zu pimpen oder sie in den Joghurt zu rühren.

Avocados

Ob als Brotaufstrich oder einfach pur: Die Avocado liefert dem Körper viel Energie. Sie enthält reichlich Vitamine und Mineralstoffe, die Erschöpfung entgegenwirken. Der Verzehr sorgt dafür, dass Sie morgens oder nach dem Nachmittagstief schnell wieder in die Gänge kommen.

Peperoni und Chili

Zugegeben: Peperoni und Chili sind eine etwas ungewöhnliche Frühstückswahl, doch die Scharfmacher wirken besonders anregend auf unseren Stoffwechsel. Sie fördern die Durchblutung und vertreiben nicht nur die Müdigkeit, sondern kurbeln auch die Fettverbrennung an.

Ingwer

Ein Ingwertee ist eine gute Alternative zum morgendlichen Kaffee. Er kurbelt den Kreislauf und die Durchblutung an und die Scharfstoffe wirken belebend. Zudem wirkt sich Ingwer positiv auf das Immunsystem aus und hilft bei Erkältungen.

Zitrusfrüchte

Ob Grapefruits, Mandarinen oder Kiwis: Zitrusfrüchte enthalten reichlich Vitamin C und wirken als natürliche Wachmacher. Außerdem haben saure Lebensmittel einen ähnlichen Effekt auf unseren Stoffwechsel wie scharfe Lebensmittel. Sie regen den Kreislauf und den Stoffwechsel an und unterstützen die Konzentrationsfähigkeit.

Haferflocken

Haferflocken sind das perfekte Frühstück schlechthin. Sie fördern eine gesunde Darmflora und kurbeln auf diese Weise die Verdauung an. Die enthaltenen B-Vitamine stärken zudem das Nervensystem und pushen den Stoffwechsel, was uns wach macht. Das Superfood hält besonders lange satt und kann sogar Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Ein Müsli mit Haferflocken, Nüssen und Banane ist das optimale Wachmacher-Frühstück.