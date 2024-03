× Überraschend: Das ist das gesündeste Lebensmittel der Welt

Eine neue Studie zeigt, dass es ein Lebensmittel gibt, das gesünder ist, als alle anderen und Sie haben es wahrscheinlich noch nie gegessen.

Forschende der William Paterson University in New Jersey haben ein Lebensmittel gekürt, das in Sachen Nährwerten sogar Chinakohl, Rote Beete, Spinat und Chicorée schlagen kann. Doch das gesündeste Lebensmittel der Welt ist ein unterschätzter Außenseiter, denn das Gemüse gibt es hierzulande nur selten im Supermarkt zu kaufen.

Brunnenkresse ist das gesündeste Lebensmittel der Welt

Insgesamt haben die Forschenden für die Studie 41 Lebensmittel untersucht. Bei der Studie kam heraus, dass in der Brunnenkresse mehr steckt als in allen anderen Lebensmitteln. Schon eine Menge von 100 Kalorien reicht aus, um den täglichen Bedarf an Nährstoffen zu decken.

© Getty Images ×

Mit der normalen Gartenkresse, die man in kleinen Pappschachteln im Supermarkt kaufen kann, hat die Brunnenkresse jedoch nichts zu tun. Die beiden Arten unterscheiden sich schon dadurch, dass die Gartenkresse winzig kleine Blätter an sehr kurzen, weißen Stilen hat, während die Brunnenkresse im Durchschnitt etwa 15 Zentimeter lange Stile und rund drei Zentimeter große Blätter hat. Auch geschmacklich haben die beiden Arten keine Gemeinsamkeiten. Gartenkresse schmeckt rettich-artig, während Brunnenkresse einen senfartigen-scharfen Geschmack hat. Besonders gut schmeckt die Pflanze daher im Kräuterquark oder frisch zu Kartoffeln, Eiern oder im Salat.

Diese Nährstoffe stecken in der Brunnenkresse

In der Brunnenkresse stecken extrem viele und hoch konzentrierte Nährstoffe. In ihr steckt sogar mehr Vitamin C als in Orangen oder Zitronen. Die frischen Blätter werden zudem auch als Heilkraut verwendet. Die ätherischen Öle wirken hustenlösend und lindern Atemwegserkrankungen. Außerdem punktet sie neben Vitamin C auch mit reichlich Eisen, Kalzium, Kalium und Magnesium, sowie mit vielen Antioxidantien.

Brunnenkresse selber anbauen

In unseren Breiten ist die Pflanze nicht weit verbreitet, deshalb lohnt es sich Brunnenkresse selbst anzupflanzen. Die Samensäckchen gibt es in jedem herkömmlichen Gartencenter schon ab zwei Euro zu kaufen und einen grünen Daumen braucht man dafür nicht unbedingt, denn die Brunnenkresse ist sehr unkompliziert. Die Pflanze lässt sich sehr gut im Topf kultivieren, der in etwa 12 Zentimeter hohem Wasser stehen sollte. Die optimale Umgebungstemperatur ist zwischen 10 und 12 Grad Celsius, weshalb der Balkon, Garten oder die Terrasse am besten in Frage kommt.