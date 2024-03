× Karotten statt Botox: Warum uns das Gemüse schöner macht

Wer bestimmte Lebensmittel isst, wird für sein Gegenüber besonders anziehend. Forschende der Universität St. Andrews haben herausgefunden, dass Gemüse mit einem hohen Carotin-Gehalt tatsächlich die Attraktivität steigert.

Für eine strahlende Haut setzen wir auf viel Wasser, Anti-Aging-Pflege und unzählige Beauty-Behandlungen. Doch der Schlüssel für einen natürlichen Glow könnte überraschend einfach sein. Wie Forschende der Universität St. Andrews in Schottland nun herausfanden, sollten wir vor allem regelmäßig Karotten essen.

Der Karotten-Teint

Laut der schottischen Studie sind Karotten nicht nur gesund, sondern machen tatsächlich auch schön. Die in dem Gemüse enthaltenen Pflanzenfarbstoffe verändern bei regelmäßigem Konsum den Teint. Die Färbung wird durch rote und gelbe Carotinoide aus dem Gemüse verursacht, die sich in der Haut ablagern. Der Hautton wird dadurch etwas gelblicher. Das Gegenüber empfindet das unbewusst als attraktiv, so die Erkenntnisse der Studie.

© Getty Images ×

So verlief die Studie

An der Studie nahmen 35 hellhäutige Probanden im Alter zwischen 18 und 25 Jahren teil. Mit einem Spektralphotometer wurde zunächst die Intensität der gelben und roten Farbtöne der Haut an sieben Körperstellen untersucht. Alle Probanden gaben zu Beginn der Studie sowie nach drei und sechs Wochen detailliert Auskunft über ihren täglichen Obst- und Gemüseverzehr.

Nach sechs Wochen wurde deutlich, dass sich die Rot- und Gelbfärbung der Haut mit der Zahl zusätzlicher täglicher Obst- und Gemüseportionen verstärkt. Während des Untersuchungszeitraums nahmen die einzelnen Probanden pro Tag zwischen einer und acht solcher Portionen zu sich. Die Messungen zeigten, dass die Farbänderungen jedoch nicht auf einer erhöhten Melaninproduktion, sondern auf dem vermehrten Gehalt an Carotinoiden beruhten.

Karotten statt Botox

Abgesehen von dem schönen Nebeneffekt, ist schon lange bekannt, dass Karotten sehr gesund sind. Die enthaltenen Carotinoiden (Beta-Carotin) wandelt der Körper in Vitamin A um. Dieses sorgt für gesunde Haut und Augen, stärkt das Immunsystem und unterstützt den Wachstum der Zellen.

Verwertet wird die Karotte als Beilage, Ofengemüse, Suppe, Püree oder roh im Salat. Also: Beim nächsten Date mal lieber eine Kürbis-Karotten-Suppe bestellen!