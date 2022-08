Mit Aktivkohle, Tigergras und Bambus gönnen Sie den Hautzellen eine Erneuerung

Frischekick: Der Sommer war für unsere Haut ganz schön anstrengend. Sonne, Chlor und Co. haben definitiv ihre Spuren hinterlassen. Diese drei trendigen Inhaltsstoffe helfen unserem größten Organ, in Balance zu kommen.

Die Haut ist der Spiegel unseres Lifestyles. Skincare-Routine, Ernährungsgewohnheiten und Stresslevel offenbaren sich unumgänglich in ihrem Erscheinungsbild. In den letzten Sommer-Wochen haben die Sonne und das Chlor-sowie Salzwasser unserer Hülle laufend Feuchtigkeit entzogen. Nun ringt sie förmlich nach einer Auszeit -der ideale Zeitpunkt für ein Detox-Programm!

Wie geht Detox für die Haut?

Eine Saftkur zur Entschlackung, Basenfasten, um den Säure-Basen-Haushalt zu stabilisieren, ayurvedische Ernährung für einen gesunden Darm, ... Klar, Detox in der Ernährung ist allseits bekannt. Aber in der Kosmetik? Der Begriff "Detox" kommt vom englischen Wort "Detoxification" und bedeutet "Entgiftung". Es geht also darum, den Körper von Giftstoffen zu befreien. Das betrifft unsere inneren Organe genauso wie unsere Haut. Natürliche Inhaltsstoffe wie Aktivkohle, Tigergras und Bambus helfen dabei, unsere Haut tiefenzureinigen, Irritationen zu beruhigen und ihr den Feuchtigkeits-Boost zu geben, den sie gerade so dringend braucht.

Aktivkohle zur Reinigung

In Japan ist der Kohlenstoff schon lange für seine reinigende Wirkung bekannt. Besonders bei Mitessern und Hautunreinheiten wird er gerne in Form von Masken und Seren eingesetzt.

Tigergras beruhigt

Die asiatische Pflanze Centella Asiatica wird häufig in der ayurvedischen Medizin eingesetzt. Sie gilt als besonders hautberuhigend und heilsam, weshalb sie vor allem für gereizte und gerötete Haut geeignet ist.

Feuchtigkeitsbooster: Bambus

Der Bambus ist in der Kosmetik als eine Heilpflanze bekannt, die der Haut hilft, ihre Feuchtigkeitdepots langfristig hydriert zu halten. Dank straffendem Effekt ein echter Anti-Aging-Tipp!