Laut Studie: Weißbrot macht hässlich

Was gibt es besseres als eine Scheibe Toast, ein frisches Baguette oder ein knuspriges Croissant? Doch wenn Sie gut aussehen wollen, sollten Sie laut einer neuen Studie lieber die Finger von leckerem Weißbrot lassen!

Was gab es bei Ihnen heute zum Frühstück? Vielleicht ein frisches Baguette mit Marmelade, Orangensaft und Kaffee? Das war möglicherweise nicht die beste Wahl, zumindest was Ihr Attraktivitätslevel betrifft. Ein Forschungsteam der Universität Montpellier fand heraus, dass Menschen, die zum Frühstück verarbeitete Kohlenhydrate essen (zum Beispiel Weißbrot), als weniger attraktiv wahrgenommen werden.

So verlief die Studie

Die Forschenden führten einen Frühstückstest durch, bei dem die Teilnehmenden nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Beide erhielten ein Frühstück mit 500 Kalorien. Frühstück 1 war reich an raffinierten Kohlenhydraten, Frühstück 2 an unraffinierten Kohlenhydraten:

Frühstück 1: Französisches Baguette mit Marmelade, Apfel- oder Orangensaft, Tee oder Kaffee mit Zucker

Frühstück 2: Vollkornbrot mit Butter und Käse, einer Orange oder einem Apfel, Tee oder Kaffee ohne Zucker

Das Forschungsteam maß den Blutzuckerspiegel der Teilnehmenden vor und nach dem Essen und machte zwei Stunden nach dem Frühstück Porträtaufnahmen. Die Fotos wurden dann von einer Bewertungsgruppe analysiert, die Alter, Geschlecht und Attraktivität der Personen bewertete.

Gesundes Frühstück macht attraktiver

Diejenigen, die ein gesünderes Frühstück hatten, wurden als attraktiver wahrgenommen. Die Forschenden vermuten, dass Schwankungen im Blutzucker und Insulinspiegel feine Veränderungen in der Gesichtsspannung verursachen können. Das wirkt sich nicht nur auf die Haut aus, sondern könnte auch langfristige Auswirkungen auf die Sexualhormone haben.

Dr. Claire Berticat, Evolutionsbiologin und Leiterin der Studie, ist selbst überrascht von den Ergebnissen. Sie glaubt, dass eine Veränderung der Frühstücksgewohnheiten ausreichen könnte, um das Aussehen positiv zu beeinflussen. „Das verändert die Gesichtszüge subtil und beeinflusst, wie andere unsere Attraktivität sehen“, erklärt die Forscherin.

So ungesund sind Weißmehl und Zucker

Einfache und raffinierte Kohlenhydrate, wie Industriezucker und Weißmehl, lassen den Blutzucker stark ansteigen und führen zu einer hohen Insulinausschüttung. Nach dem Verzehr fällt der Blutzuckerspiegel stark ab, was zu Unterzuckerung ("Hypoglykämie") führen kann.

Laut der Studie kann wiederholte Hyperglykämie die "Verzuckerung" der Hautgewebefasern beschleunigen, was wiederum die Hautalterung begünstigt. Da das Alter auch die Attraktivität beeinflusst, spielt dies möglicherweise eine Rolle. Übrigens nicht nur bei Frauen: „Bei Männern haben Präferenzstudien, die nur auf Gesichtsfotografien basieren, ebenfalls eine Abnahme der Attraktivität mit dem Alter festgestellt“, schreiben die Forschenden in der Studie.