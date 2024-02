× Kaffee & Co.: Diese Lebensmittel verlängern Ihr Leben

Kaffee ist das perfekte Anti-Aging-Mittel. Aber auch andere Lebensmittel können das Leben verlängern.

Nicht nur alt werden, sondern auch ins hohe Alter fit und gesund bleiben? Nimmt man regelmäßig gewisse Anti-Aging-Lebensmittel zu sich, ist das möglich. Dass zu viel Fleisch, Zucker und Fett nicht gesund sind, und demnach unser Leben verkürzen können, ist bekannt. Doch auf der anderen Seite schützen bestimmte Lebensmittel vor Krankheiten wie Krebs und beugen Herzerkrankungen vor.

Anti-Aging-Foods

Kaffee

Kaffee ist tatsächlich gesünder, als gedacht. Laut neuen Untersuchungen sollen drei Tassen Kaffee pro Tag das Sterberisiko um rund 13 Prozent senken können. Der Grund ist der biologische Entgiftungsprozess unserer Körper. Kaffee enthält viel Chlorogensäure - diese kann den Entgiftungsprozess im Körper beschleunigen. Je effizienter dieser Prozess läuft, desto langsamer altern wir.

Grünes Gemüse

Eine Portion Spinat, Spargel oder Brokkoli pro Tag kann bereits ausreichen, um das Leben zu verlängern. Kreuzblütengewächse können das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und andere Krankheiten deutlich minimieren. Diese wirken sich positiv auf unsere Gene aus und können die epigenetische Uhr zurückdrehen, die uns altern lässt. Zudem sind diese Gemüsesorten reich an Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien, insbesondere Vitamin C und E sowie Beta-Carotin. Diese Nährstoffe spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz der Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen und können dazu beitragen, Kollagen zu fördern, was die Haut straffer macht.

Nüsse

Walnüsse, Cashews oder Mandeln enthalten gesunde Fette, insbesondere Omega-3-Fettsäuren, Vitamin E und Antioxidantien. Diese Nährstoffe sind wichtig für die Hautgesundheit, da sie dazu beitragen können, Feuchtigkeit zu bewahren, Entzündungen zu reduzieren und die Haut vor Schäden durch UV-Strahlen zu schützen. Auch

Schlaganfall, Herzerkrankungen, Atemwegserkrankungen, Infektionen, Diabetes und sogar Krebs werden durch den Verzehr von Nüssen verhindert. Bereits eine Handvoll Nüsse pro Tag soll das Sterberisiko halbieren.

Blattgemüse

Rucola, Kopfsalat und Co. sind reich an Vitaminen, insbesondere Vitamin A und C, sowie an Antioxidantien wie Chlorophyll. Diese Nährstoffe können die Kollagenproduktion fördern, die Hautfeuchtigkeit verbessern und Körper und Haut vor vorzeitiger Alterung schützen.

Beeren

Beeren gelten als das gesündeste Anti-Aging-Obst: Sie sind entzündungshemmend, gut für das Mikrobiom im Darm und fördern die Herzgesundheit. Dank ihres hohen Antioxidantiengehalts, entzündungshemmender Eigenschaften und positiven Einflusses auf Herz-Kreislauf-Gesundheit, Blutzuckerkontrolle sowie neurologische Funktion sorgen Brombeeren für eine höhere Lebenserwartung.