Abnehmfalle: Diese Lebensmittel machen noch hungriger

Manche Lebensmittel sind tückisch, denn sie regen den Appetit noch mehr an als ihn zu stillen. Wer Gewicht verlieren will, sollte besser auf diese Abnehmfallen verzichten.

Kaum zu glauben aber wahr: Es gibt Lebensmittel, deren Verzehr nicht satt, sondern noch hungriger macht. Einige von ihnen lösen sogar Heißhunger aus. Wer auf seine Ernährung achtet, sollte diese fünf Lebensmittel kennen, um den möglichen Abnehmfallen aus dem Weg zu gehen.

Müsliriegel

Müsliriegel aus dem Supermarkt sind oft große Zuckerfallen. Zudem bestehen sie aus kurzkettigen Kohlenhydraten, die für Schwankungen des Blutzuckerspiegels sorgen, was dazu führt, dass das Sättigungsgefühl nicht lange anhält. Als Zwischenmahlzeit eigenen sich stattdessen Nüsse, frisches Obst oder Joghurt. Alternativ können Sie auch selbst eine Müslimischung zubereiten.

Glutamat in Fertiggerichten

Als Glutamat werden die Ester und Salze der Glutaminsäure bezeichnet und es versteckt sich in vielen Gerichten. Ob beim asiatischen Imbiss, in Fertiggerichten oder in Würz- und Salatsoßen. Glutamat ist in der Lage die Bildung des Sättigungshormons Leptin zu unterbinden und somit die Hungerbremse im Gehirn außer Kraft zu setzen. Halten Sie deshalb auf der Verpackung nach den E-Nummern E 620 bis E 625 Ausschau, sie geben einen Hinweis auf enthaltenes Glutamat.

Fruchtsäfte

Aufgrund seines hohen Vitamingehalts gelten Fruchtsäfte zwar als gesund, pure Fruchtsäfte enthalten allerdings im Durchschnitt knapp elf Gramm Zucker je 100 ml. Der Fruchtzucker sorgt dafür, dass das Appetitzentrum im Gehirn aktiv bleibt und wirkt sich negativ auf den Blutzuckerspiegel aus. Somit macht der Saft nicht satt, sondern kann vielmehr Heißhunger auslösen.

Eine gesündere Alternative zu Fruchtsäften sind Smoothies, vorausgesetzt, dass mindestens die Hälfte des Getränks aus Obst oder Gemüse besteht. Durch das Fruchtfleisch und den gesunden Fetten aus Avocado, Nüssen oder Samen machen Smoothies auch satt.

Kaffee mit Milch und Zucker

Kaffee gilt als Fettkiller, weil das enthaltene Koffein den Stoffwechsel und die Fettverbrennung auf Hochtouren bringt. Das gilt allerdings nur für schwarzen Kaffee. Sobald Zucker, Milch und Co. hinzugefügt wird, ist die Abnehmwirkung hinfällig. Die Kombination von Zucker und Koffein regt den Appetit an. Das löst das Hungergefühl aus.

Light-Getränke

Viele Leute greifen zu den kalorienarmen Light-Getränken, um abzunehmen. Doch Light-Getränke sind besonders tückisch, weil der enthaltene Süßstoff dem Gehirn vorgaukelt, dass er Zucker bekommt. Der Insulinspiegel steigt, aber der erwartete Zucker kommt nicht an. Das Sättigungsbedürfnis bleibt also unbefriedigt und die nächste Heißhungerattacke lässt nicht lange auf sich warten. Zudem können Light-Getränke auch gesundheitliche Folgen haben.