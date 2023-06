Im Urlaub sofort entspannen: So gelingt's!

Endlich steht der Urlaub vor der Tür, doch das Abschalten funktioniert nicht so richtig? Wie Sie dieses Problem in den Griff kriegen, erfahren Sie hier.

Obwohl man im Urlaub den hektischen Alltag verlassen hat, stellt sich die Entspannung meist nicht auf Knopfdruck ein. Denn bei anhaltendem Stress wird Cortisol als Durchhaltemittel freigesetzt, damit man die „Notlage“ durchstehen kann. Im Stressprozess kommt es in der Folge zu körperlichen Reaktionen wie etwa Herzrasen, Verspannung der Muskeln und auch schnellerer Atmung, damit der Körper mehr Sauerstoff bekommt. Außerdem kann es zu Schlafstörungen kommen.

Ist dieses Stresshormon einmal gebildet, kann es dann schon eine Weile dauern, bis es wieder abgebaut wird, man endlich Erholung findet und den wohlverdienten Urlaub genießen kann. Wendet man einige Tricks an, klappt die Entspannung jedoch schneller.

Teufelskreis rasch verlassen

Die Urlaubszeit wird mit großen Erwartungen angetreten, entspricht die Realität dann nicht unseren Vorstellungen, können wir nicht entspannen und fühlen uns noch mehr gestresst. Um den Stresspegel zu senken, sollte man zunächst einfach akzeptieren, dass man nicht sofort abschalten kann. So erspart man sich Schuldgefühle, weil man die Auszeit nicht genießen kann sowie zusätzlichen Stress. Nehmen Sie sich unbedingt Zeit, sich innerlich auf den Urlaub einzustimmen. Laut Expert:innen soll man sich nicht gleich in Aktivitäten stürzen, sondern sich Zeit nehmen und in sich hinein spüren, was man in den ersten Tagen benötigt. Damit erspart man sich die Überforderung aufgrund von Reizüberflutung.

Anti-Stress-Tipps

Es kann auch Sinn machen, große Menschenansammlungen zu meiden. Gehen Sie vielleicht spazieren, um die neue Gegend zu erkunden, machen Sie Fotos mit einer Kamera und verzichten Sie am besten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, sonst geraten Sie noch mehr unter Stress. Machen Sie sich bewusst, dass Sie Recht auf Erholung und Freizeit haben – das ist sogar in der Menschenrechtserklärung in Artikel 24 festgelegt.

Nichtsdestotrotz sollten negative Emotionen schnellstmöglich sanft aus dem System genommen werden. Richten Sie Ihren Blick daher auf das Positive, entwickeln Sie eine optimistische Denkweise und versuchen Sie Dankbarkeit für Ihre freie Zeit zu verspüren. Lachen, Meditieren, Aromatherapie (Bergamotte und Lavendel heben die Laune), Singen und Musik hören unterstützen Sie beim Relaxen. Ebenso Gespräche mit einer lieben Person, denn durch beruhigende Worte wird das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet.

Wie Studien zeigen, kann man Stress abbauen, indem man richtig atmet. Die physische und psychische Befindlichkeit und die Atmung sind eng miteinander verknüpft. Übung: Die Hände auf den Brustkorb legen, füllen Sie Ihre Lungen maximal und entleeren Sie sie ­anschließend vollständig: vier Sekunden ein- und sechs Sekunden ausatmen, Atmung fließen lassen und nachspüren. Auch intensive körperliche Bewegung hilft, den Körper auszupowern und dadurch die Energie und die Spannung in der Muskulatur abzubauen, die der Körper zur Verfügung stellt, um zu kämpfen oder zu fliehen.

Expert:innen empfehlen auch im Urlaub einen geregelten Tag-Nacht-Rhythmus und für genügend Schlaf zu sorgen, um Schlaflosigkeit und somit zusätzlichen Stress zu vermeiden. Gehen Sie am besten zur gleichen Zeit wie im Alltag schlafen. Praktizieren Sie ein entspannendes Schlafritual, das Sie auch zu Hause durchführen – wie etwa baden oder einen Beruhigungstee trinken (zum Beispiel Kamille, Hopfen oder Zitronenmelisse). Es macht auch Sinn, Alkohol und Koffein im Sinne eines gesunden Schlafs möglichst zu meiden.

Um Spannung abzubauen, hilft es sich selbst zu verwöhnen. Gönnen Sie sich eine Massage bzw. eine andere Wellness-Anwendung oder Beauty-Treatments im Urlaub. Manchmal stellt sich die Erholung im Urlaub nicht gleich ein und man benötigt etwas Unterstützung.