× Die schönsten Spas der Alpen

Einkehren und entspannen. Diese Hideaways bieten Erholung inmitten unserer heimischen Bergwelten.

Ob hoch oben in Hochgurgl oder unten im Tal, umgeben von imposanten Berggipfeln – Österreichs Wellnesshotels warten mit einigen spektakulären Spa-Highlights. Beheizte Infinity-Pools, Panorama-Saunen, private Spas und sogar eine eigene Thermalquelle gibt es in diesen alpinen Hideaways zu ­entdecken. Klare Bergluft und Skispaß inklusive!

Hochgurgl

Hochgurgl, Tirol

© Tophotel Hochgurgl ×

Das wird geboten: Die Lage könnte nicht besser sein: auf 2.150 Metern im höchsten sowie schneesichersten Nicht-Gletscherskigebiet Österreichs und mit der Skipiste direkt vor der Hoteltüre. Hinter den Toren wartet ein großzügiger Wellnessbereich mit einem 18 Meter langen Indoor-Pool, vier verschiedenen Saunen und einem Sole-Dampfbad sowie einem Outdoor-Pool mit direktem Blick auf die Piste. Personalisierte Spa-Treatments sowie der weitläufige Ruhebereich mit Wasserbetten sorgen für zusätzliche Erholung. Außerdem kooperiert das Hochgurgl seit kurzem mit dem Anti-Aging-Guru der Stars Dr. Barbara Sturm – für Hollywood-Feeling und strahlende Haut.

Preis: Doppelzimmer ab 667 Euro pro Nacht inklusive Halbpension

tophotelhochgurgl.com

Genießerhotel Gams

Bezau, Vorarlberg

© Kuschelhotel GAMS ×

Das wird geboten: Das Adults-Only Hotel lädt ein zum Kuscheln und Zweisamkeit genießen. Das Highlight in Sachen Wellness: Die Wolke 7. Im privat zu mietenden Rooftop-Spa-Bereich wartet ein spektakulärer Skypool, prickelnde Entspannung im privaten Dampfbad, ein klassisches Reinigungsritual im Hammam und vieles mehr.

Preis: Auf Anfrage.

hotel-gams.at

Das Edelweiss

Grossarl, Salzburg

© Das Edelweiss ×

Das wird geboten: Zurücklehen im Infinity Pool und die traumhafte Aussicht genießen. Auf den warmen Holzbänken in der Panorama-Sauna loslassen und Ballast abwerfen. Oder sich in die ruhigen Hände der Therapeut:innen im Beauty Mountain Spa begeben. Auf fünf Etagen Wellness kommt jeder auf seine Kosten – ob im Adults-Only-Bereich oder in jenem für Familien.

Preis: ab 180 Euro pro Person pro Nacht inklusive Halbpension

edelweiss-grossarl.com

Das Ronacher

Bad Kleinkirchheim, Kärnten

© Hotel Ronacher ×

Das wird geboten: Der moderne Spa-Bereich, das Saunadorf, die Relaxoasen und die aufwändig gestaltete Therme sind einige der exklusiven Angebote im traditionsreichen Familienbetrieb Das Ronacher. Dazu besitzt das Thermen & Spa Resort das Privileg, Heilwasser aus einer eigenen Thermalquelle nutzen zu können. Der Gastgeberin Simone Ronacher ist außerdem das Thema Fitness ein Anliegen: Gerade erst wurde mit dem Physio Gym ein neues Fitness-Angebot geschaffen, individuelle Bewegungs- und Sportprogramme werden geboten und Privattrainer stehen zur Verfügung.

Preis: ab 214 Euro pro Person pro Nacht inklusive Halbpension

ronacher.com