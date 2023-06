Nie wieder krank im Urlaub: Die besten Tipps

Nur ein Urlaub, den wir in Gesundheit verbringen, kann ein perfekter Urlaub sein. Diese 7 Tipps halten Darm & Co. fit.

Meer und Sonne besitzen immense Heilkraft. Trotzdem werden viele Menschen, sobald sie den lang ersehnten Sand unter den Füßen und die Meeresbrise im Gesicht spüren, krank. Die Verkühlung zählt mit „Magen-Darm“ und Infekten im Intimbereich zu den am häufigsten auftretenden Reiseerkrankungen.

Die Ursache sind die zumeist heftigen Temperaturschwankungen auf der Reise – kalte, trockene Klimaanlagenluft trifft auf Hitze – sowie ein Phänomen namens „Leisure Sickness“. Die „Freizeit-Krankheit“ beschreibt den Zustand der Kraftlosigkeit, die eintritt, sobald der Stress des Alltags und damit die aufputschenden Stresshormone abfallen. Die Psyche zwingt dabei den Körper und das Immunsystem in die Knie – Tür und Tor für Erreger stehen offen. Hinzu kommt, dass gerade in südlichen Gefilden ungewohnte Bedingungen sowie Erreger warten.

Der nachstehende Health-Planer verrät, wie Sie sich optimal gegen Bakterien & Co. wappnen und sich vor Krankmachern beziehungsweise bösen Überraschungen optimal schützen.

Gesundheit to go

Zu einer guten Urlaubsplanung gehört: erstens Prävention. Und zweitens: vorausschauendes Packen. Vorbeugende Arzneimittel (allesamt rezeptfrei in Apotheken erhältlich) stimmen Darm, Intimzone und auch Blase wirkungsvoll auf eine Reise ein und schützen den Körper am Urlaubsort. Lassen Sie auf jeden Fall Platz im Koffer für eine gut sortierte Reiseapotheke, die nicht nur Ihre Gesundheit erhält, sondern auch dafür sorgt, dass Sie im Akutfall sofort Linderung erfahren.

1. Flugmodus ON

Von 100 auf null – wenn der Stress des Jahres plötzlich abfällt, wird der Körper empfänglich für Erkrankungen – Leisure Sickness Syndrom genannt. Versuchen Sie schon Tage vorher mit guter Planung und Entspannungstechniken in den Urlaubsmodus zu kommen.

2. Entspannte Haut

Sonnenbrand – eine oft schwere Verbrennung – ist die häufigste Verletzung, die sich Urlaubende zuziehen – zumeist gleich in den ersten Tagen. Hoher Sonnenschutzfaktor und das Meiden der Sonne zwischen 11 und 15 Uhr ist daher ein Muss.

3. Fokus auf die Mitte

Ein weiterer Spielverderber kann der Darm sein. Unerwünschte Bakterien, wie enterotoxische Escherichia coli, führen häufig zu schweren Durchfällen & Co. Tipp: Mit hochwertigen Probiotika vorbeugen – am besten als Kur schon einige Wochen vorm Strand-Urlaub. Plus: An die „Boil it, cook it, peel it or forget it“-Regel halten.

4. Aufs Klima achten

Damit ist nicht nur die Anreise gemeint. Draußen Sommerhitze, drinnen kalte, trockene Klimaanlagenluft: Das stresst Immunsystem und Schleimhäute – Schnupfen droht. Tipp: Meerwassernasensprays und Lutschtabletten helfen, Schleimhäute feucht zu halten und Augentropfen beruhigen gereizte Augen. Plus: Auf Lagenlook setzen.

5. Intimsphäre wahren

Urlaub heißt Veränderung, auch für unsere Scheide. Durch das ungewohnte oft heiß-feuchte Klima kommt es oftmals zur Störung der Flora: Milchsäurebakterien geraten aus dem Gleichgewicht. Eine Kur mit Laktobazillen wirkt vorbeugend – ideal als Vorbereitung und Urlaubsbegleiter.

6. Auf die Rote Beere setzen

Frauen sind häufig von Harnwegsinfekten betroffen. In einer US-Studie stellte sich als besonders effizient die Einnahme von mindestens 50 ml reinem Cranberry-Saft über Tage hinweg heraus. Die enthaltene Substanz Proanthocyane wirkt vorbeugend gegen Infekte.

7. Pass komplett?

„Vor bestimmten Reisen“, so Dr. Doris Gapp, „ist es wichtig rechtzeitig den Impfpass zu kontrollieren um zu überprüfen ob Auffrischungen bzw. zusätzliche Impfungen erforderlich sind.“ Gut zu wissen: Reisende in tropische und subtropische Gebiete (z. B. Karibik, Thailand) können sich jetzt erstmalig gegen das gefürchtete Dengue-Fieber (übertragen durch Mücken) impfen lassen.