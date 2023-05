× Dieser Duft schreckt Mosquitos ab

Sommer, Sonne, Insektenzeit: Sobald es draußen wärmer wird, suchen Mücken nach Nahrung. Und auch wir stehen auf dem Speiseplan der lästigen Blutsauger.

Bei angenehmen Temperaturen zieht es uns raus ins Freie. Allerdings leisten uns ab und zu auch Insekten wie Gelsen oder Mücken dabei gerne Gesellschaft. Ein Forscherteam des Virginia Polytechnic Institute fand nun heraus, wer sich mit dem falschen Duschgel wäscht, wird sogar noch verlockender für Mosquitos & Co. Denn ob Mücken uns überfallen, hängt von den Duftstoffen in unseren Seifen und Pflegeprodukten ab. Laut den Forschern können manche Essenzen so verlockend sein, dass sogar die stärksten Abwehrsprays versagen.

Seifen verändern unseren Geruch

Bei der täglichen Körperpflege wird zwar ein Großteil der Pflegeprodukte und Duschgels wieder abgewaschen, was dennoch bleibt, sind die Duftstoffe. Chloé Lahondère vom Virginia Polytechnic Institute erklärt: „Seife verändert unseren Körpergeruch drastisch. Sie fügt nicht nur Chemikalien hinzu, sondern bewirkt auch Veränderungen in der Emission der Substanzen, die wir von Natur aus ausdünsten.“

Bestimmte Duftstoffe verstärken diese Wirkung auf Mücken. Forscherin Clément Vinauger ergänzt: „Was für die Mücken zählt, ist nicht die am stärksten vertretene Chemikalie, sondern die spezifische Kombination der verschiedenen Duftkomponenten in der Seife, aber auch in unserem individuellen Körpergeruch.“

Diese vier Duftstoffe lieben Mücken

Laut der Studie gibt es vier Stoffe, die besonders anziehend auf Gelsen wirken: Aldehyd Lilial (ein Duftstoff, der nach Maiglöckchen riecht), Allyl-Heptanoat (der Ananas-Duftstoff ), der in Parfums eingesetzte, nach Holz duftende Stoff 4-tert-Butylcyclohexyl-Acetat, sowie Alpha-Isomethyl-Ionone (riecht nach Veilchen und Schwertlilie).

Diese Düfte schreckt Mücken ab

Wer die lästigen Insekten auf Distanz halten möchte, sollte laut den Forschern zu einem nach Kokos riechenden Duftstoff (Nonalacton) oder einem nach Mandeln duftenden Benzaldehyd greifen. Sprich, etwa ein Duschgel wählen, welches nach frischem Kokos duftet.

