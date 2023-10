Hamsterkäufe: Wie ratsam ist es, Medikamente zu lagern?

Die Meldungen über Probleme bei der Versorgung mit Medikamenten häufen sich und die nächste Infektionswelle steht unmittelbar bevor. Ist es ratsam, Arzneien auf Vorrat zu lagern? Eine Pharmazeutin klärt auf.

In der vergangenen Erkältungssaison waren viele Länder, darunter auch Österreich, von Lieferengpässen bei Medikamenten betroffen. Insbesondere Präparate für Kinder, Antibiotika und viele Erkältungsmittel waren knapp. Ein weiterer infektiöser Winter steht nun vor der Tür und auch jetzt häufen sich erneut Meldungen über Probleme bei der Versorgung mit Arzneien.

Versorgungsproblem?

Wir fragten Pharmazeutin Jing Hu, Mpharm, BA, ob die Lage wirklich so ernst ist und welche Lösungsansätze es für eine eventuelle Mangellage gibt.

Eine Hausapotheke anzulegen finden Expert:innen sinnvoll, allerdings raten sie davon ab, Medikamente auf Vorrat zu kaufen.

Kommt es heuer wieder während der Erkältungssaison zu Engpässen bei Medikamenten?

Jing Hu: Engpässe sind nur schwer prognostizierbar. Pharmazeut:innen in den Apotheken haben auch keinen Einfluss darauf, da die Herstellung der Arzneimittel v. a. im asiatischen Raum, auf wenigen Produktionsstätten stattfindet. Hervorgerufen werden können sie durch unterschiedliche Szenarien wie etwa Streiks, Rohstoffmangel oder technische Probleme einer Fertigungsstraße. Grundsätzlich sind aber die Hersteller verpflichtet, Lieferausfälle oder -einschränkungen an das BASG (Anm.: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen) zu melden. Laut aktuellem Stand sind derzeit rund 560 von mehr als 15.000 in Österreich zugelassenen, rezeptpflichtigen Medikamenten nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Darunter sind Arzneien für Erwachsene und Kinder gegen Atemwegserkrankungen oder andere Infekte und häufig verwendete Antibiotika. Allerdings sind von den Einschränkungen in manchen Fällen nur bestimmte Dosierungen bzw. Packungsgrößen betroffen. Z. B. ist ein Mittel zwar als 30er-Packung zu haben, nicht aber als 15er- Packung bzw. die niedrigere Dosierung ist erhältlich, die höhere Dosis nicht.

Was kann man tun, wenn die Arzneien, die man braucht, nicht verfügbar sind?

Jing Hu: Falls ein verschriebenes Medikament in einer Apotheke nicht erhältlich ist, dann sollte man andere Apotheken, die man gut erreichen kann, kontaktieren. Manche könnten noch Restbestände haben. Die Apotheker:innen versuchen außerdem stets, ein wirkstoffgleiches Medikament (Anm.: Generikum) zu finden, auf das man alternativ ausweichen kann. Sind die Restbestände schon aufgebraucht und ist auch kein gleichwertiges Medikament erhältlich, muss man sich wieder an den Arzt oder die Ärztin wenden, damit ein ähnliches Präparat verschrieben wird. Dies kann auch telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Eine weitere Möglichkeit wäre die Arzneimittel in einer anderen Apotheke oder im Ausland zu beschaffen. Sehr aufwendig und mitunter nicht einmal kostendeckend ist die magistrale Zubereitung im apothekeneigenen Labor. Letzteres ist aber nicht für alle Arzneien möglich. Auch die Ausgabe einer alternativen Medikation – natürlich immer in Absprache mit der behandelnden Ärzteschaft – wäre möglich.

Soll man Medikamente auf Vorrat kaufen?

Jing Hu: Abhängig von der persönlichen Situation ist es immer ratsam, eine gut ausgestattete Hausapotheke daheim zu haben. Je nach Medikationsbedarf ist ein Vorrat für vier Wochen empfehlenswert. ,Hamsterkäufe‘ sind jedoch auch mit Blick auf Haltbarkeit und Lagerung nicht zu empfehlen. Selbst wenn ein Arzneimittel einmal nicht lieferbar ist – und das kommt immer wieder vor – sorgen die Apotheker:innen dafür, dass man eine passende Alternative erhält – beispielsweise eine andere Packungsgröße oder ein anderes Präparat mit demselben Wirkstoff etc.

Darf man abgelaufene Arzneien verwenden?

Jing Hu: Die Haushaltsapotheke sollte regelmäßig kontrolliert und neu bestückt werden, falls Medikamente ablaufen. Die Apotheker:innen stehen dabei für Fragen – egal ob zu abgelaufenen Arzneimitteln oder anderen Themen – zur Verfügung. Die Frage, ob man abgelaufene Mittel verwenden kann, lässt sich nicht pauschal beantworten. Jedenfalls ist die richtige Lagerung der Arzneien von Bedeutung. Ein kühler und trockener Ort ist perfekt. Im Badezimmer sollten Medikamente keineswegs gelagert werden, da die Feuchtigkeit und Wärme die Wirksamkeit beeinflusst. Abgelaufene Medikamente kann man auf dem Sondermüllplatz oder in der Apotheke entsorgen.