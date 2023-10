× Hilft Hühnersuppe wirklich bei Erkältungen?

Kaum wird es draußen kälter beginnt die Nase zu laufen, der Hals zu kratzen und der Kopf zu brummen. Bei Erkältung schwören einige auf Hühnersuppe. Das beliebte Hausmittel soll die Beschwerden einer Erkältung lindern. Wir verraten, was an dem Tipp dran ist.

Eine Erkältung gehört zu den häufigsten Infektionen – Erwachsene bekommen im Schnitt zwei bis vier Erkältungen im Jahr. Vor allem im Herbst und Winter fangen sich viele eine Erkältung ein. Um die Beschwerden zu lindern, nutzen viele traditionelle Hausmittel. Eines der beliebtesten ist die gute alte Hühnersuppe: Rund ein Drittel der Erkälteten greifen zu dem Klassiker. Doch ist das Hausmittel tatsächlich wirkungsvoll, um Symptome zu lindern?

Laut Studien: Die gesundheitlichen Vorteile von Hühnersuppe

Bereits im 10. Jahrhundert befassten sich Ärzte mit der "heilenden" Wirkung von Hühnersuppen. Durch die Verbreitung der Texte entstand die Überzeugung, dass Hühnersuppe einen nachweislich positiven Effekt auf unsere Gesundheit hat und Krankheitsverläufe, insbesondere die einer Erkältung, positiv beeinflussen kann. Doch was sagt die Wissenschaft?

© Getty Images ×

Appetit trotz Krankheit

Wer erkältet ist, fühlt sich meist schlapp und nicht allzu hungrig. Durch das Ruhen benötigt der Körper zwar auch weniger Kalorien, etwas Energie zum gesund werden braucht er dennoch. Hier kommt Hühnersuppe zum Einsatz. Denn der Geschmack der aromatischen Brühe basiert auf der fünften Geschmacksrichtung "Umami". Neben süß, salzig, sauer und bitter gibt Umami einen fleischigen Grundgeschmack, welcher den Appetit anregt. In einer Studie gaben die Probanden nach dem Verzehr einer Hühnersuppe an, dass sie sich hungriger fühlten.

Bessere Verdauung dank Umami

Umami hat auch einen positiven Effekt auf die Verdauung von Nährstoffen. Sobald das Gehirn über die Geschmacksrezeptoren das Signal für Umami bekommt, bereitet sich der Verdauungstrakt darauf vor, Eiweiß leichter aufzunehmen. Dadurch werden zudem Magen-Darm-Beschwerden, wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Druchfall gelindert.

Wirksam gegen Entzündungen

Während einer Erkrankung steigen die Entzündungswerte des Körpers. Bei einer Erkältung äußert sich dies durch Symptome wie einer laufenden Nase oder schleimenden Husten. Bei Entzündungsreaktionen wandern weiße Blutkörperchen verstärkt in das entzündete Gewebe, um die Heilung zu unterstützen.

Eine ältere Studie aus dem Jahr 2000 zeigte, dass Hühnersuppen verlangsamend auf die Bewegungsfähigkeit der weißen Blutkörperchen wirken. Die Forschenden schlossen daraus, dass eine Hühnersuppe entzündungshemmende Mechanismen im Körper aktiviert.

Hühnersuppe wirkt schleimlösend

Auch die Wärme einer Hühnersuppe lindern Erkältungssymptome. Beim Verzehr der Suppe erhöht sich die Temperatur der Nasen- und Atemwege, wodurch sich der Schleim besser löst. Im Vergleich zu heißem Tee ist dieser Effekt bei Hühnersuppe sogar noch intensiver.

Und: Die Flüssigkeitszufuhr über die Suppe ist ein Vorteil. Viel zu trinken ist bei einer Erkältung das A und O – so trocknen die Schleimhäute nicht aus, der Schleim in Nase und Hals bleibt flüssig und kann besser abgesondert werden. Außerdem sollten Erkältete im Bett bleiben und sich auskurieren. Der Körper braucht bei einem Infekt viel Ruhe und Schlaf. So können Erkrankte die natürliche Abwehrarbeit des Körpers unterstützen.