Sie haben Nasenspray Ihr Leben lang falsch verwendet

Bei einer verstopften Nase ist der erste Griff zum Nasenspray. Doch wussten Sie, dass viele Menschen ihn falsch verwenden, und der Spray somit kaum wirkt?

Die Tage werden kürzer, die Nächte werden kälter. Heißt: Es ist wieder Erkältungszeit. Im Herbst ist Nasenspray oft der Helfer in Not, wenn eine verstopfte Nase aufgrund einer Erkältung das Leben schwer macht. Dass man Nasensprays wegen der Gefahr, süchtig danach zu werden, nicht über einen längeren Zeitraum verwenden sollte, ist vielen bereits bekannt. Doch die meisten wissen nicht, dass sie den Spray jahrelang falsch verwendet haben.

TikTok Trend klärt auf: So verwenden Sie Nasenspray richtig

Auf der Social Media Plattform TikTok gehen aktuell zahlreiche Videos viral, in denen User erklären, wie man Nasenspray richtig verwendet. Und zwar nicht, indem man den Spray gerade in die Nase steckt, sprüht und die Nase hochzieht. Stattdessen soll man laut dem TikToker und Arzt dr.foodallergy den Kopf leicht nach vorne beugen, den Spray in die Nase einführen und in Folge leicht nach außen drehen, in Richtung Nasennebenhöhle. Denn dort befindet sich tatsächlich auch die Verstopfung.

Zudem sollte nach dem Sprayen die Nase nicht sofort hochgezogen werden, da die Flüssigkeit dadurch direkt in den Rachen fließt, und somit überhaupt keine Wirkung erzielt wird. Schmeckt man den Nasenspray nach dem Sprühen, ist das ein Zeichen, dass die Flüssigkeit nicht in die Nebenhöhle gelangt ist, wo sie eigentlich ihren Dienst tun sollte.