Fett-Weg-Spritze hemmt auch Lust auf Alkohol und Nikotin

Könnte die Abnehmspritze womöglich die Lösung gegen Suchterkrankungen sein? Der Wirkstoff Semaglutid lässt die Kilos purzeln, doch Hinweise deuten nun darauf hin, dass das Medikament noch viel mehr kann...

Der Hype um die Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy wird immer größer. Stars wie Elon Musk berichten Erfolgsgeschichten - mit Hilfe des Medikaments haben sie dutzende Kilos verloren. In den Vereinigten Staaten ist das Wundermittel, das ursprünglich für die Behandlung von Diabetes entwickelt wurde, rezeptfrei erhältlich - in Deutschland wird es mittlerweile von Ärzt:innen verschrieben.

Spritze hilft nicht nur beim Abnehmen

Viele Menschen, die mit der Spritze eigentlich abnehmen wollten, erlebten, dass nicht nur ihre Heißhungerattacken verschwanden, sondern auch ihr Verlangen nach Alkohol und Zigaretten. Obwohl der Nebeneffekt ursprünglich nicht beabsichtigt war, wurde er von den meisten Patient:innen positiv aufgenommen. Einige stellten fest, dass sie nach der Spritze weniger rauchten und tranken, während es anderen sogar leichter fiel, ganz aufzuhören.

Warum reduziert Semaglutid das Suchtverhalten?

Um zu entschlüsseln, ob und warum Semaglutid eine verminderte Wirkung auf Suchtverhalten haben könnte, wurden Tierversuche durchgeführt. Es konnten Reduzierungen in Abhängigkeiten von Alkohol, Nikotin, Kokain und Opiaten festgestellt werden. Die Schlussfolgerung der Forschenden: Die Erkenntnisse, dass Semaglutid den Alkoholkonsum und Essgewohnheiten einschränkt, deuten insgesamt darauf hin, dass der Wirkstoff eine unterdrückende Auswirkung auf die Motivation für Belohnungen hat.

Optimismus unter Forschenden

Nach den erfolgreichen Tierversuchen haben nun auch erste klinische Studien an Menschen in Dänemark und den Vereinigten Staaten begonnen. Ermutigt durch die bisherigen Erfahrungen von Semaglutid-Anwendern sind die Forschenden zuversichtlich. "Basierend auf Berichten von Patienten und Klinikern bin ich recht optimistisch, dass wir in die richtige Richtung gehen", betont der Psychiater Christian Hendershot, der klinische Semaglutid-Studien an der Universität von North Carolina in den USA leitet.

So trickst die Abnehmspritze den Körper aus

Semaglutid gehört zur Klasse der Medikamente, die als GLP-1-Rezeptor-Agonisten bekannt sind und bei Typ-2-Diabetes angewendet werden. Das Mittel wirkt wie das körpereigene Darmhormon GLP-1: Wenn dieses nach einem kohlenhydratreichen Essen freigesetzt wird, schüttet die Bauchspeicheldrüse zuckersenkendes Insulin aus.

Durch Semaglutid setzt zum einen das Sättigungsgefühl früher ein. Zum anderen verringert das Mittel die Lust auf Süßes oder Fettiges, oder auf besonders ungesunde Kicks, die aber glücklich machen – die Auslöser für eine Sucht. Das Gehirn braucht dank Semaglutid also keine ständige Belohnung mehr. So könnte der Wirkstoff also erfolgreich gegen den Missbrauch verschiedenster Suchtmittel helfen.