So funktioniert die Fett-Weg Spritze

In Hollywood ist sie längst Gang und Gebe, nun ist die Abnehmspritze auch in Österreich zugelassen. So funktioniert das Diabetes-Medikament als Diät-Wundermittel.

Mediziner:innen bezeichnen die Abnehmspritze als Durchbruch in der Adipositas-Therapie. Der darin enthaltene Wirkstoff Semaglutid ist das weltweit erste effektive Medikament gegen Übergewicht. So wird das Medikament etwa in der Behandlung von Menschen mit Adipositas, Diabetes und Schilddrüsenunterfunktion angewendet. 15 bis 20 Prozent seines Gewichts könne man im besten Fall mit der Therapie verlieren. Hollywood Trend Die Wunder-Wirkung ist auch Prominenten nicht verborgen geblieben. Tech-Milliardär Elon Musk und Realitystar Kim Kardashian ließen in den letzten Jahren ihre Kilos damit Purzeln und lösten einen wahren Social Media Hype um das Mittel aus. Auch in Österreich ist der Trend mittlerweile angekommen und wird als Therapie-Ergänzung angeboten. Doch wie funktioniert das Hype-Medikament eigentlich? So funktioniert der Wirkstoff Die Wirkstoffe bilden das Sättigungshormon GLP-1 nach, fördern dadurch das Sättigungsgefühl, senken den Blutzucker und zügeln den Hunger. Die Verwendung sei einfach - einmal die Woche setze man sich selbst die Spritze am Bauch. Ein Monatsvorrat (mit 4 Ampullen) kostet zwischen 100 und 200 Euro. Das Medikament ist allerdings Rezept-pflichtig und muss medizinisch begleitet werden. Üblicherweise wird die Spritze nur bei Patienten mit einem Body-Mass-Index über 30 verschrieben. In Österreich ist momentan der Wirkstoff unter den Namen Ozempic erhältlich. Die EU-Kommission hat nun auch in Europa den US-Wirkstoff Tirzepatid zugelassen, der ersten Daten zufolge noch effektiver beim Abnehmen hilft. In den kommenden Jahren könnte das Medikament auch der Magenoperation Konkurrenz erwachsen - bis dato ist die OP mit Ergebnissen bis zu 30 Prozent Gewichtsverlust noch die effektivste Behandlung für hochgradige Adipositas. Die Gefahren Das Medikament ist generell unter Vorsicht einzunehmen. Die Nebenwirkungen reichen von Übelkeit, Durchfall, bis Bauchschmerzen, welche häufig zu Beginn der Therapie auftreten. Bei normalgewichtigen Menschen kann die Einnahme sogar gefährlich werden. Eine Lifestyle-Anwendung wurde nicht erforscht. Da das Medikament nur bei übergewichtigen Menschen getestet wurde, könne die Dosis etwa stärker wirken und auch stärkere Nebenwirkungen hervor rufen. Zudem, komme es dadurch zu Engpässen des Medikaments für Menschen die tatsächlich gesundheitliche Beschwerden haben. In der Praxis raten Expert:innen daher vor einem reinen Lifestyle-Nutzen ab.

