× Alkohol-Kalorien-Ranking: Diese Drinks machen dick!

Bier, Wein oder doch lieber einen Aperol Spritz? Manche Drinks bringen Ihr Sixpack schneller in Gefahr als andere. In welchen Getränken lauern die meisten Kalorien? Wir klären auf!

Wer zu tief ins Glas schaut, der wird am nächsten Morgen nicht nur beim Blick in den Spiegel, sondern auch beim Gang auf die Waage bestraft. Denn manche Drinks entlarven sich als echte Kalorienbomben. Das heißt natürlich nicht, dass das Feierabendbier oder das Glas Wein in geselliger Runde von jetzt an tabu sind, allerdings gilt: Gesünder ist es, in Maßen zu genießen. Wenn es trotzdem mal ein Gläschen zum Anstoßen sein darf, erfahren Sie hier, welcher Alkohol die wenigsten Kalorien hat.

Welcher Drink hat die wenigsten Kalorien?

Ein Gramm reiner Alkohol enthält ungefähr 7 Kilokalorien (kcal). Das sind fast so viele Kalorien wie ein Gramm Fett, denn das liegt bei 9 kcal pro Gramm. Kohlenhydrate und Eiweiß fallen im Vergleich niedrig aus: Sie kommen auf lediglich 4 kcal pro Gramm.

Ob Sekt, Gin, oder Whiskey, wir trinken natürlich keinen reinen Alkohol, aber bloß 1 Glas Sekt (0,1 L) enthält schon 80 Kalorien - und so ein Glas ist schnell getrunken! Im folgenden Ranking stufen wir einige der populärsten alkoholischen Getränke vom kalorienärmsten bis zum kalorienreichsten Drink ein.

© Getty Images ×

Das große Alkohol-Ranking

Getränk, 100 ml Kalorien Bier 42 Rotwein 65 Weißwein 69 Roséwein 71 Champagner 72 Prosecco/Sekt 76 Sangria 96 Aperol 191 Wodka 234 Rum 246 Tequila 246 Whiskey 246 Cognac 255 Gin 262

Das Ranking zeigt: Hochprozentiges hat es ganz schön in sich! Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass man davon niemals dieselbe Menge trinken würde, wie von Bier oder Wein, ohne im Nu unter dem Tisch zu liegen. Ein großes Bier bringt es demnach auf ca. 210 kcal, ein Wodka-Shot (2 cl) jedoch nur auf 47 kcal.

Cocktails, Mixgetränke und Co. als Kalorienbomben

In der Kalorientabelle nicht aufgeführt sind übrigens Cocktails und Longdrinks, da sich die Kalorienangaben hier natürlich je nach Rezeptur deutlich unterscheiden können. Fakt ist: Es handelt sich hier meist um ohnehin kalorienreichen, hochprozentigen Alkohol in Kombination mit kalorienreichen Säften, manchmal auch Likören oder zuckerhaltigem Sirup.

Es liegt also auf der Hand, dass bei solchen Drinks Unmengen an Kalorien aufgenommen werden. Die im Sommer äußerst beliebte Piña Colada bringt es pro Glas beispielsweise auf über 500 kcal! Wenn Sie dann gleich mehrere solcher Cocktails trinken, haben Sie Ihren Tagesbedarf an Kalorien im Handumdrehen erreicht. Auch wenn Cocktails in ihren schönen bunten Farben oft verführerisch aussehen, sollten Sie diese Kalorienfallen besser meiden, wenn Sie abnehmen möchten...