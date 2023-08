Deshalb sollten Sie Sneaker nie ohne Socken tragen

Sneaker mit oder ohne Socken? Eine Frage, die wir uns besonders im Spätsommer öfter stellen. Eine neue Studie hat nun allerdings herausgefunden, warum man Sneaker auf keinen Fall mehr ohne Socken tragen sollte.

Sneaker sind nicht nur im Alltag äußerst bequem, sondern passen richtig kombiniert auch zu nahezu jedem Outfit. Findet man jedoch kein passendes Paar Socken, oder rutschen diese beim Tragen öfter vor die Fersen, kann es passieren, dass wir diese ganz weglassen. Eine Studie des britischen Schuhhändlers "Size" hat jedoch herausgefunden, warum man das lieber nicht machen sollte. Denn trägt man Sneaker ohne Socken, läuft man Gefahr, unzählige Bakterien in seinen Schuhen zu sammeln.

Studie bestätigt: Sneaker ohne Socken sind Keim-Schleuder

Für die Studie wurden Sneaker aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Trage-Situationen untersucht (Sport, Alltag, Büro etc.).Die Forschenden nahmen sowohl einen Abstrich von der Außensole als auch von der Innensohle und prüften diese auf Keime und Bakterien. Nach fünf Tagen Beobachtung stellte sich heraus: Alle Sneaker die ohne Socken getragen wurden wiesen deutlich mehr Keime auf, als welche, die mit Socken getragen wurden.

Der Grund dafür liegt auf der Hand. Da man Schuhe natürlich nicht jeden Tag wäscht sammeln sich so Bakterien an. Frische Socken dienen sozusagen als Schutzschild gegen die Keime. Zudem schwitzt man an den Füßen mehr, wenn man keine Socken trägt. Mehr Schweiß und dementsprechend mehr Keime können außerdem für Entzündungen sowie Fußpilz sorgen.

Auf das Material kommt es an

In der Studie wurden unterschiedliche Materialien untersucht. In Sneaker aus Canvas-Material, etwa Converse oder Vans, kultivieren sich Bakterien dreimal so schnell ohne Socken, als mit. Aber auch in Leder-Sneaker, wie Nike Air Force, sammeln sich deutlich mehr Keime ohne Socken an. Besonders interessant war, dass schwarze Schuhe mehr Bakterien aufwiesen als weiße. Dies liegt möglicherweise daran, dass man weiße Sneaker jedoch häufiger reinigt.

In welchen Situationen sammeln sich die meisten Keime?

Die Forschenden stellten sich auch die Frage, ob es einen Unterscheid macht, ob man sockenlos zum Sport oder zur Arbeit geht. Überraschenderweise zeigten die Ergebnisse, dass sich in Sportschuhen, die man etwa in Fitnessstudios oder zum Joggen trägt weniger Bakterien ansammeln als in klassischen Alltags-Sneakern. Der Grund könnte möglicherweise daran liegen, dass Sportschuhe atmungsaktiver sind als normale Sneaker, und sich somit weniger Schmutz ansammeln kann.

Sneaker regelmäßig säubern

Sneaker zukünftig immer nur mit Socken zu tragen, ist allerdings nur die halbe Miete, um Keime zu vermeiden. Durch Umwelteinflüsse im Alltag, ist die Ansammlung von Bakterien unvermeidbar. Daher lohnt es sich die Lieblingssneaker ab und zu richtig zu reinigen. Das macht die Schuhe nicht nur hygienischer, sondern lässt die Sneaker auch wieder schön frisch aussehen. Nach dem Waschen sollten Schuhe zusätzlich mit einem antibakteriellen Haushaltsspray desinfiziert werden um auch die hartnäckigsten Bakterien zu entfernen.