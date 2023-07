Laut Studie: Muss man Unterwäsche nach einem Jahr entsorgen?

Die Hygiene-Empfehlung Unterwäsche täglich zu wechseln und nach dem Tragen zu waschen, leuchtet uns ein. Eine etwas ungewöhnlichere Empfehlung besagt, dass man Unterwäsche nach einem Jahr wegwerfen und neu kaufen sollte.

In den Sozialen Netzwerken verbreitet sich momentan der Mythos, dass Unterwäsche nach einem Jahr entsorgt werden soll, da sich Bakterien hartnäckig festsetzen und sich nie vollständig aus den Textilien herauswaschen lassen sollen. Auf Dauer könne das sogar gesundheitsschädlich sein. Besonders Slips, Tangas, Höschen und Co. sollten in regelmäßigen Abständen entsorgt und durch neue Stücke ersetzt werden. Aber ist das wirklich nötig?

Laut Studie: Waschen entfernt nicht alle Bakterien

Neue Untersuchungen zeigen, dass selbst das Waschen in der Waschmaschine Unterwäsche nicht vollständig von Bakterien befreit. Selbst wenn Unterhosen nur einen Tag lang getragen und dann gewaschen werden, bleiben immer noch Bakterien im Gewebe haften. Genauer gesagt, Escherichia Coli Bakterien. Diese sind Teil der Darmflora und sind für die Zersetzung von Kohlenhydraten und Eiweißen mitverantwortlich. In der Unterhose haben sie jedoch nichts verloren - und können sogar Infektionen verursachen.

Kot-Reste schaden der Gesundheit

Die von dem Mikrobiologen Dr. Charles Gerba geleitete Studie drückt es etwas anschaulicher aus und behauptet, dass selbst gewaschene Unterwäsche bis zu ein Zehntel eines Gramms Kot enthält. Igitt!

Auch potenziell schädliche Bakterien wie Escherichia Coli haften in der Unterwäsche. Das kann vor allem bei offenen Wunden im Intimbereich gefährlich werden. Auf Dauer können die Bakterien bei Männern wie bei Frauen Harnwegsinfektionen auslösen.

Muss ich meine Unterwäsche entsorgen?

Keine Panik! Wer keine Beschwerden im Intimbereich hat, kann Unterhosen durchaus etwas länger behalten. Dennoch gilt: Unterwäsche hat ein Ablaufdatum. Bei relativ neuer Unterwäsche braucht man sich keine Sorgen um die winzige Menge an Keimen zu machen, die sich nicht auswaschen lässt. Doch um die Unterwäschenlade so hygienisch wie möglich zu halten, sollte man Unterwäsche, die man bereits länger als ein Jahr besitzt und regelmäßig trägt, lieber ersetzten.

Generell sollten Unterhosen auf 60 Grad gewaschen und nach spätestens einem Tag gewechselt werden. Außerdem empfiehlt es sich einen speziellen Hygienespüler zu verwenden.