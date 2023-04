Spargel-Urin: Woher kommt der Geruch?

Frischer Spargel gehört zu den gesündesten und leckersten Frühlingsgemüsen. Er besteht zu einem Großteil aus Wasser, ist kalorienarm und enthält hohe Mengen an gesunden Vitaminen und Mineralstoffen. Der einzige Nachteil: Nach dem Essen hat der Urin einen üblen Geruch.

Grüner und weißer Spargel sind in den Frühlingsmonaten sehr beliebt und eignen sich für eine Vielzahl an saisonalen Gerichten. Neben dem köstlichen Geschmack ist Spargel auch sehr gesund. Bereits 500 Gramm decken den Tagesbedarf an Vitamin C und E. Zudem enthält er hohe Mengen an Folsäure und Kalium, welche den Wasserhaushalt und das Herz positiv beeinflussen.

Markanter Urin-Geruch

Eine weitere Besonderheit des Königsgemüses ist der markante Geruch - den man nach dem Verzehr auf der Toilette bemerkt. Das Phänomen tritt bei allen Menschen gleichermaßen auf, denn das Gemüse verändert tatsächlich den Urin. Schuld daran ist die enthaltene Asparagusinsäure, eine Schwefelverbindung. Bei der Verstoffwechselung im Körper entstehen daraus Abbauprodukte, die charakteristisch – teilweise sogar unangenehm – duften.

Wird diese natürliche Schwefelverbindung vom menschlichen Organismus verstoffwechselt, bleiben Abfallstoffe zurück. Werden diese dann beim Toilettengang ausgeschieden, steigen die penetrant riechenden Stoffe in die Luft – und der typische Spargel-Uringeruch entsteht. Der fiese Gestank ist also kein Anzeichen für eine Erkrankung oder Vergiftung, sondern eine ganz normale Folge des Spargelgenusses.

Viel Trinken hilft gegen Urin-Geruch

Schon 15 Minuten nach dem Essen kann sich der Spargel bemerkbar machen. Zwei Stunden nach dem Verzehr ist die Duftnote allerdings am stärksten. Danach klingt sie langsam von alleine wieder ab. Um der Geruchsbelästigung vorzubeugen, hilft es, schon während des Essens viel Wasser zu trinken. Dadurch verdünnt sich der Urin und der Geruch ist weniger intensiv.