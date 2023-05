Darum sollte man täglich Walnüsse essen

Walnüsse gelten als perfektes "Brainfood". Sie sehen nicht nur ähnlich aus, wie das menschliche Gehirn, sondern können auch die kognitiven Fähigkeiten verbessern.

Walnüsse enthalten gesunde, ungesättigte Fettsäuren welche sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Die Nuss ist nicht nur fördernd für das Gehirn und verbessert die geistigen und motorischen Fähigkeiten – sie schützt uns auch vor einem Leistungsabfall im Alter. Zu verdanken haben wir das dem Vitamin B in der Walnuss. Vitamin B ist förderlich für die Konzentration und senkt nachweislich unseren Stressspiegel. Zudem liefern Walnüsse wertvolle Energie.

© Getty Walnüsse sind echte Fitmacher ×

Brainfood

Betrachtet man die Frucht, fällt sogar eine Ähnlichkeit zum Gehirn auf. Zu den wichtigsten Nährstoffen fürs Gehirn gehören Omega-3-Fettsäuren. Diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren kann unser Körper nur sehr begrenzt bilden. Das Gehirn selbst besteht aber zu 15 Prozent daraus. Die gesunden Fette der Walnüsse sind essenziell für die Entwicklung und Reifung von Gehirnstrukturen. Zudem wirken sie stark entzündungshemmend.

Studie bestätigt: Walnüsse gut für das Gehirn

Wie Forschende des Barcelona Institute for Global Health zeigen konnten, können Walnüsse tatsächlich die kognitiven Fähigkeiten verbessern. Sie untersuchten über 700 Schüler:innen im Alter von elf bis 16 Jahren aus zwölf verschiedenen Gymnasien in Barcelona. Die Jugendlichen erhielten 30 g rohe Walnusskerne pro Tag, die sie sechs Monate lang in ihre Ernährung aufnehmen sollten.

Das Ergebnis: Ihre Aufmerksamkeit und Konzentration wurde verbessert, sogar bei Kindern mit ADHS. Denn Walnüsse sind reich an Alpha-Linolensäure (ALA), einer Omega-3-Fettsäure und die spielt eine bedeutende Rolle bei kognitiven Funktionen.