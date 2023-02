Die top 5 Diät-Foods

Diät-Booster aus dem Supermarkt: Je einfacher und alltagstauglicher eine Diät ist, desto erfolgreicher wird sie sein. Das Sattmacher-Konzept baut auf 5 Grundnahrungsmitteln auf, die schmecken, satt halten und Kilos purzeln lassen.

Vier von fünf Diäten scheitern. Und das Scheitern hinterlässt immer Spuren. Es schlägt u. a. auf den Selbstwert. Denn niemand versagt gerne. Das drosselt die Motivation, weitere Lifestyle-Änderungen anzustoßen. Gedrosselt wird häufig auch der Stoffwechsel. Ist die Diät zu einseitig, zu radikal, wird der Organismus unterversorgt. In der "Hungersnot" polt sich der Stoffwechsel um -er schaltet auf Einlagerung, was den berühmten Jo-Jo-Effekt auslöst. Und dieser führt in den Diät-Teufelskreis. Man nimmt mehr zu, als man abgenommen hat. Es wird eine neue Diät probiert -die Ernährungsformen werden immer restriktiver und schwerer durchzuhalten. Der körperliche und mentale Widerstand wächst.

Was Diäten erfolgreich macht

Die Ursachen für das Scheitern von Ernährungsumstellungen sind vielfältig. Oftmals sind die Ziele zu hoch gesteckt. Oder: Die Diät passt einfach nicht ins Leben. Wenn das Abendessen mit der Familie der soziale Höhepunkt des Tages ist, fällt Dinner Cancelling unglaublich schwer. Zudem ist unsere Willenskraft begrenzt. Dreht sich das Leben plötzlich hauptsächlich um Ernährung (Stichwort: Kohlenhydrate-und Kalorienzählen), erschöpft sich die Willenskraft schnell.

Daher ist eine Ernährungsumstellung nur dann erfolgversprechend, wenn das Konzept in den Alltag passt. Zudem sollte die Willenskraft nicht überstrapaziert werden. Zu strenge Regeln sind für Ernährungswissenschafter mittlerweile ein Tabu. State of the Art ist das "Du darfst"-Prinzip. Statt Verboten werden bei dieser Methode Lebensmittel in den Fokus gerückt, die besonders gut das Abnehmen unterstützen. Credo: Wer mehr zum "Guten" greift, hat weniger Platz für "Dickmacher".

Das "Sattmacher-Konzept"

Das Konzept bricht diese Idee auf fünf Grundnahrungsmittel herunter. Bitte unbedingt zugreifen heiß es bei Eiern, Joghurt, Haferflocken, Karfiol und Hülsenfrüchten. Diese Nahrungsmittel sind günstig, gesund, immer erhältlich, machen satt, halten den Darm fit, regulieren den Blutzuckerspiegel, sind reich an schlankmachenden Nährstoffen und man kann mit den Lebensmitteln schmackhafte Gerichte zubereiten . Ein oder mehrere dieser Abnehm-Booster sollten einen guten Teil jeder Mahlzeit bilden und am besten mit Superfoods wie Salat, Gemüse, magerem Fleisch, Fisch, Kräutern, Beeren und Nüssen ergänzt werden. Gegessen wird, bis man satt ist (achtsam kauen). Die gute Versorgung und der gut regulierte Blutzuckerspiegel sorgen für eine allmähliche gesunde und somit nachhaltige Gewichtsabnahme.

Die Supermarkt-Stars im Detail

Eier: Powersnack

Sie sind das Mittel der Wahl, um Heißhunger zu bremsen. Denn Eier unterbinden die Produktion des Hungerhormons Ghrelin. Tipp: Bei Appetit zwischendurch mit Salz, Pfeffer und etwas Senf genießen. PS: Das Cholesterin im Ei schadet laut aktuellem Wissensstand nicht. Das Ei enthält nämlich einen Stoff, der das Cholesterin gar nicht erst ins Blut gelangen lässt.

Haferflocken: die beste Basis

Wer mit Haferflocken in den Tag startet, lebt gesünder und ist schlanker. Das bestätigen mittlerweile zahlreiche Frühstücksstudien. Haferflocken enthalten viele gesunde Ballaststoffe. Unlösliche Ballaststoffe sind Füllstoffe, die die Darmbewegung aktivieren und Giftstoffe ausscheiden. Die ebenfalls enthaltenen löslichen Ballaststoffe (Quellstoffe) bilden ein Gel, das im Darm wie eine Schutzbarriere wirkt. Diese besondere Darmpf lege ist der Figur sehr zuträglich. Ganz besonders ist der wasserlösliche Ballaststoff Beta-Glucan. Er schützt nicht nur die Darmschleimhaut, sondern sorgt durch seine Gelbildung auch für einen langsameren Nährstoffabbau. Das wiederum wirkt sich positiv auf den Blutzucker- und den Cholesterinspiegel aus. Das Hafer-Eiweiß sorgt für zusätzlichen Sättigungseffekt.

Joghurt: wie Naschen

Fettreduziertes Joghurt ist eine tolle Hungerbremse. In einer US-Studie kam es als Nachmittagssnack auf den Tisch. Ob der guten Sättigung verschob sich die nächste Mahlzeit nach hinten und beim Abendessen wurden automatisch 100 Kilokalorien weniger konsumiert.

Karfiol: schlankes Trendfood

Der Star der Levante-Küche ist ein ultimativer Schlankmacher. Er beinhaltet viele gute Nährstoffe (Vitamine, Ballaststoffe) bei einer geringen Kaloriendichte. Das Superfood enthält zudem viel Wasser, was für rasche Sättigung sorgt. Ballaststoffe und Co. halten zudem lange satt.

Hülsenfrüchte: Proteinkick

Linsen, Kichererbsen, Bohnen, Erbsen & Co. sättigen besser und auch länger als Fleisch - und das bei weniger Kalorien. Bei Versuchsteilnehmer:innen einer kanadischen Studie führte eine Portion mit 130 Gramm Hülsenfrüchten pro Tag zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 0,34 Kilo - in einem Versuchszeitraum von sechs Wochen. Indem man die protein-und ballaststoffreichen Lebensmittel ins Mittagund Abendessen einbaut, kann man laut Studie übers Jahr gerechnet ca. 2,5 Kilo Fett verlieren - ganz nebenbei. Und ganz ohne Hunger.