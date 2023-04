TikTok-Trend: Drachenfrucht als Superfood gegen Magenbeschwerden

Benutzer der Social Media Plattform TikTok behaupten seit Neustem, dass die stachelige, hartschalige Frucht, welche zur Familie der Kakteen gehört, ein natürliches Superfood sei. Seit Februar, wurden Videos mit dem Hashtag #yellowdragonfruit mehr als 100 Millionen Mal aufgerufen.

Der Trend begann im Februar, als die Userin Halley Kate ein Video veröffentlichte, wie köstlich sie die gelbe Drachenfrucht finde. "Es war eine der leckersten Früchte, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe", erzählte sie ihren TikTok Fans. Zwei Tage später veröffentlichte sie ein weiteres Video, in dem sie behauptete, die gelbe Drachenfrucht habe ihr Verdauungssystem gereinigt. "Ich sage euch, in meinem Körper war gar nichts mehr!", sagte Kate. "Die Samen haben so viele Ballaststoffe, dass sie wie ein natürliches Abführmittel wirken." Mit ihren Videos hat Halley Kate einen regelrechten Hype um die Frucht ausgelöst. Wir erklären, was dahinter steckt.

Superfood gegen Magenbeschwerden

Viele Früchte, darunter auch die gelbe Drachenfrucht, fördern tatsächlich durch ihren hohen Ballaststoffgehalt den regelmäßigen Stuhlgang. Ballaststoffe tragen dazu bei, das Gewicht und die Größe des Stuhls zu erhöhen und ihn weicher zu machen. Dadurch kann er leichter ausgeschieden werden - ein entscheidender Faktor für die Beschleunigung des Verdauungsprozesses. Zudem ist die gelbe Drachenfrucht auch reich an Antioxidantien und enthält Vitamin A und C, Eiweiß, Kalzium, Eisen und Magnesium. Als extra Pluspunkt hat die Frucht nur 60 Kalorien pro Stück - also sehr kalorienarm.

Ernährungs-Experten warnen allerdings, die Frucht mit Vorsicht zu genießen. Denn, zu viele Ballaststoffe können zu unerwünschten Blähungen führen, und sogar kontraproduktiv zu Verstopfung führen.