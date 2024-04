Mit diesem Geheim-Trick verbrennen Sie beim Joggen mehr Kalorien

Sie möchten beim Joggen möglichst viele Kalorien verbrennen? Dann sollten Sie diesen Tipp unbedingt kennen.

Joggen: Die einen lieben es, die anderen quälen sich nur mühsam durch. Doch besonders im Frühling setzen jetzt wieder viele auf die Cardio-Einheit, um ihren Body sommerfit zu machen. Ob morgens an der frischen Luft oder abends am Laufband im Fitnessstudio - Joggen ist eine der flexibelsten Sportarten. Einfach die Laufschuhe schnappen und los geht's! Doch um das Beste aus der Laufeinheit herauszuholen, sollten Sie ein paar Dinge beachten. Wir verraten Ihnen, wie Sie richtig Joggen gehen, um dabei auch die meisten Kalorien zu verbrennen.

Joggen ist die beste Sportart um abzunehmen

Laufen hat unzählige gesundheitliche Vorteile: Joggen entspannt, es stärkt die Muskulatur, verbessert den Schlaf und verbrennt viele Kalorien. Bereits eine kurze 30-Minuten-Einheit lässt die Kilos purzeln. Eine durchschnittliche Frau, die circa 60 Kilo wiegt, verbrennt in einer halben Stunde bis zu 350 Kalorien. Um noch mehr Kalorien zu verbrennen und man in nur wenigen Wochen enorme Erfolge sieht, gibt es den ein oder anderen Trick.

So verbrennen Sie beim Joggen die meisten Kalorien

Um beim Laufen noch mehr Kalorien zu verbrennen, geht es nicht nur um die Schnelligkeit. Laufen ist eine sportliche Herausforderung, denn durch den dynamischen Bewegungsablauf mit einer Flug- bzw. Sprungphase ist ein hoher Körpereinsatz erfordert. Zudem trägt man sein eigenes Körpergewicht, was viele Muskeln beansprucht. Daher ist es egal, wie schnell man ist, denn das Laufen ist so oder so ein effektives Workout.

Doch das Geheimnis um mehr Kalorien zu verbrennen liegt weder in mehr Gewicht noch in der Schnelligkeit, sondern lautet: Kontinuität. Wenn Sie am Ball bleiben werden Sie überrascht sein, wie schnell sich Ihre Zeiten und Distanzen verbessern. Hier gilt: Die Jogging-Einheit langsam (!) angehen. Als Maßstab für die ideale Geschwindigkeit zu Beginn gilt, dass man sich währenddessen noch gut unterhalten könnte. Lieber 30 Minuten durchhalten und eine Lauf-Einheit zweimal die Woche einbauen, anstatt sich in den ersten 10 Minuten völlig zu übernehmen und so nicht nur die Motivation zu verlieren, sondern auch das Verletzungsrisiko zu steigern. Am effektivsten sind tatsächlich die langsamen Einheiten, die sich zu Beginn nicht mal so anstrengend anfühlen, doch der Nachbrenneffekt wird sich garantiert lohnen.