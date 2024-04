Nur 10 Tage: Mit diesem Blitz-Workout schnell zum Bikini-Body

Das 10-Tage-Workout ist ideal, um in kürzester Zeit in Topform zu kommen und Ihren Wunschkörper zu erreichen.

Einen Bikini-Body in Rekordzeit? Einige trainieren bereits seit Jänner hart im Fitnessstudio, während andere sich für ihren Sommerbody noch etwas mehr Zeit lassen. Doch der Sommer naht in großen Schritten und jetzt heißt es: Sommer, Sonne, Schwitzen. Denn mit diesem 10-Tage-Workout werden Sie im Handumdrehen topfit und merken schnelle Veränderungen im Spiegel.

Das steckt hinter dem 10-Tage-Workout

Das Geheimnis hinter dem 10-Tage-Plan ist, in kürzester Zeit den größtmöglichen Unterschied zu erzielen. Das klappt indem man viele kleine Tricks kombiniert. Natürlich sind langfristige Sport-Routinen ebenfalls wichtig und das 10-Tage-Workout stellt nur den Einstieg dar, kann jedoch sehr praktisch sein, wenn ein wichtiges Event, eine besondere Party oder das nächste Date ansteht und man schnell das ein oder andere Kilo verlieren will.

So funktioniert der 10-Tage-Plan

Tag 1: HIIT

Zu Beginn steht Cardio auf dem Programm, um einiges an Kalorien zu verbrennen. Ein 30 Minuten HIIT-Workout zu Beginn passt in jeden Zeitplan und nimmt nicht direkt die Motivation.

Tag 2: Abs

Am zweiten Tag geht es um die Bauchmuskeln. In 3 Runden werden jeweils 15 Wiederholungen von folgenden Übungen absolviert:

Russian Twists

Bicycle Crunches

Leg Lifts

Sit-Ups

V-ups

Mountain Climbers

Tag 3: Joggen

Heute steht eine weitere Cardio-Einheit an, denn diese verbrennen Kalorien am effektivsten. Diesmal wird bei moderater Intensität 30 Minuten am Stück gejoggt. Die Distanz spielt dabei keine Rolle, wichtig ist es, ein Tempo zu finden, das man die ganze Zeit über halten kann.

Tag 4: Beine und Po

Jetzt geht es um Beine und Po. In 3 Runden werden folgende Übungen je 15 Mal durchgeführt:

Squats

Lunges (pro Seite 15 Wiederholungen)

Glute Bridges

Donkey Kicks

Jumping Squats

Tag 5: Abs

Am fünften Tag wird die Bauch-Einheit von Tag 2 wiederholt. Diesmal sollte es schon deutlich einfacher sein, als beim ersten Mal.

Tag 6: HIIT

Es ist wieder Zeit für eine intensive HIIT-Einheit. Empfohlen sind für den sechsten Tag mindestens 20 Minuten.

Tag 7: Arme

Auch der Oberkörper sollte natürlich in Form gebracht werden. Mit einem intensiven Arm-Workout und zusätzlichen 3 Runden à 10 Liegestützen sind Winkearme im Sommer kein Thema mehr.

Tag 8: Joggen

Wie an Tag 3 wird wieder gejoggt, diesmal aber 40 Minuten.

Tag 9: Abs

Für den Waschbrettbauch ist es wieder an der Zeit die Bauchmuskeln zum Brennen zu bringen. Dieses Mal werden 4 statt der 3 Runden für alle Übungen durchgeführt, um nochmal das Meiste rauszuholen.

Tag 10: HIIT

Die letzte Einheit der 10-Tage-Challenge auf dem Weg zum Traumkörper endet mit 30 Minuten HIIT. Erst wenn man völlig außer Atem und nass geschwitzt ist, ist das Workout beendet.

Diese Tipps helfen zusätzlich

Neben den 10 Sport-Einheiten hilft auch eine ausgewogene Ernährung, blitzschnell den Traumbody zu erreichen. Eine salzarme Ernährung lässt Wassereinlagerungen verschwinden. Auch Brennessel-Tee erzielt den gleichen Effekt, und macht somit optisch einen riesen Unterschied. Im Kombination mit dem 10-Tage-Workout steht dem Bikini-Body somit nichts mehr im Weg.