"Oatzempic": Dieses natürliche Hausmittel soll Abnehmspritze ersetzen

Ozempic ist den meisten mittlerweile ein Begriff: Eine Abnehmspritze die in nur wenigen Monaten die Kilos purzeln lässt. Die TikTok-Gemeinde soll nun eine natürliche Alternative zur „Fett-weg-Spritze" gefunden haben. Was dahintersteckt.

Hollywood machte die „Fett-weg-Spritze" mit einem Schlag weltbekannt. Seit etwas mehr als einem Jahr ist das Abnehm-Medikament in aller Munde. Auch in Österreich bekommen Menschen mit starkem Übergewicht und Diabetes typ 2 die Spritze verschrieben. Das Wundermittel verspricht, dass Anwender:innen innerhalb von 1,5 Jahren knapp 15 Prozent ihres Körpergewichts reduzieren können. Möglich macht das der Wirkstoff Semaglutid, der das körpereigene Darmhormon GLP-1 imitiert und die Magenentleerung verlangsamt, dadurch länger satt hält. Der Nachteil: die Spritzen haben ihren Preis und kosten im Schnitt 240 bis 400 Euro im Monat. Zudem sind ihre Langzeitfolgen noch nicht ausreichend erforscht.

Günstige und natürliche Alternative zur Abnehmspritze

Ein günstiges Hausmittel soll einen ähnlichen Effekt wie Ozempic erzielen und sogar Abnehmerfolge von 20 Kilogramm in wenigen Wochen garantieren. Das berichten zumindest aktuell Nutzer:innen der Social-Media-Plattform TikTok. Unter dem Hashtag #oatzempic feiern TikTok-User:innen den neuen Abnehm-Drink.

„Oatzempic“ ist eine Kombination aus den Worten „Oat“, auf Deutsch Haferflocken, und „Ozempic“. Trotz des zugegebenermaßen witzigen Namens hat „Oatzempic“ nichts mit Ozempic, Wegovy oder anderen medizinischen Injektionen zu tun, die auch zur Gewichtsreduzierung beitragen. Es ist schlicht und einfach ein dickflüssiger Drink aus Haferflocken, Wasser und Limettensaft.

Das Rezept:

0,25 Liter Wasser

60 Gramm Haferflocken

Saft einer halben Limette

Die drei Zutaten werden miteinander vermischt, bis sie eine trinkbare Konsistenz bilden. Das Getränk enthält lediglich 150 Kilokalorien, wer den Drink also mit einer Mahlzeit ersetzt, kann so je nach Essgewohnheit mehrere hundert Kalorien einsparen.

Haferflocken helfen beim Abnehmen

Dass Haferflocken zu den Superfoods zählen ist weitläufig bekannt. Doch dafür braucht es nicht zwingend ein Glas Oatzempic. Haferbrei allein ist ebenso wirkungsvoll. Dies liegt an den Ballaststoffen, die in Haferflocken enthalten sind. In 125 Gramm Haferflocken sind beispielsweise acht Gramm dieser wertvollen Nährstoffe enthalten. Diese Ballaststoffe sorgen für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl und zügeln somit den Appetit. Eine wichtige Rolle spielt dabei unter anderem Beta-Glucan, ein löslicher Ballaststoff. Dieser trägt dazu bei, den Cholesterin- und Blutzuckerspiegel zu senken und verlangsamt die Magenentleerung.

Oatzempic kein Ersatz für Ozempic

Ähnlich wie Abnehmspritzen regen die in Haferflocken enthaltenen Ballaststoffe den Körper an, das Hormon GLP-1 freizusetzen. Die Effektivität des Medikamenten-Wirkstoffs Semaglutid sei aber nicht mit der von Haferflocken vergleichbar.

Mehrere Mahlzeiten am Tag mit Oatzempic zu ersetzen, könnte allerdings zu einem Jojo-Effekt führen. Aus medizinischer Sicht spricht jedoch nichts gegen ein Glas Oatzempic am Tag, um den Abnehmerfolg zu unterstützen.