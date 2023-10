× Neue Studie: Das sind die 7 gesündesten Obstsorten der Welt

Eine neue Studie zeigt, dass es sieben Obstsorten gibt, die deutlich gesünder sind als andere. Diese sollten regelmäßig auf dem Teller landen:

Wer an gesunde Lebensmittel denkt, dem fallen sofort Obst und Gemüse ein. Schließlich sind alle davon gesund - manche jedoch weitaus mehr als andere, bestätigt nun eine Studie der William Paterson University in New Jersey. Doch wer gerne Obst isst, könnte von den Ergebnissen enttäuscht werden. Denn es handelt sich dabei nicht um klassisches Obst wie Banane oder Apfel, in die man herzhaft beißen kann. Viele der top gerankten Obstsorten werden von den meisten Menschen eher selten gegessen...

© Getty Images ×

Das sind die gesündesten Obstsorten der Welt

Auf Platz 1 der Obstsorten erscheint die Zitrone. Sie punktet mit 53 mg Vitamin C bei 100 Gramm und enthält außerdem Kalzium, Magnesium, Kalium und Ballaststoffe. Vitamin C unterstützt das Immunsystem, schützt vor freien Radikalen und wird zum Aufbau von Kollagen gebraucht.

Auf Platz 2 folgt die Erdbeere. Mit 62 mg bei 100 Gramm enthalten Erdbeeren sogar mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte. Dazu kommen Folsäure, Eisen, Magnesium und Kalzium. Eisen trägt zu einer normalen Bildung von roten Blutkörperchen bei und unterstützt zudem den Sauerstofftransport.

Den dritten Platz unter den Obstsorten belegt die Orange. Dass Orangen wahre Vitamin-C-Booster sind, ist bekannt. Sie enthalten mit 40 mg aber auch jede Menge Kalzium. Zusätzlich stecken Kalium und Magnesium drin. Magnesium ist ein lebenswichtiger Mineralstoff, er reguliert eine Vielzahl biochemischer Reaktionen und zellulärer Funktionen im Körper.

Auf Platz 4 liegt die Limette. Neben Vitamin C stecken Phosphat, Kalium und Kalzium in der Zitrusfrucht. Kalzium ist ein Mineralstoff, der als Aufbaustoff für Knochen und Zähne dient.

Auch auf Platz 5 landet wieder eine Zitrusfrucht, die Grapefruit, spezifischer die rote und pinke Grapefruit. Drei Grapefruits decken den Tagesbedarf an Vitamin C. Besonders ist außerdem das enthaltene Vitamin A bzw. Betacarotin, die für den Sehvorgang und das Immunsystem wichtig sind.

Den sechsten Platz belegt die Brombeere. Die dunkelblaue Beere enthält unter anderem die Mineralstoffe Kalzium, Kalium und Magnesium, dazu kommen Eisen und Mangan. Die enthaltenen Farbstoffe Anthocyane schützen die Zellen vor freien Radikalen und verleihen der Brombeere ihre dunkle Farbe.

Auf dem letzten Platz des Rankings landet die weiße Grapefruit. Die weiße Schicht enthält sogenanntes Mesokarp, das jede Menge Ballaststoffe enthält, die wichtig für die Darmgesundheit und Verdauung sind. Außerdem sind Bitterstoffe, Flavinoide, enthalten.

So kann man die gesündesten Obstsorten am besten essen

Interessant bei der Studie: Es kommen extrem viele Zitrusfrüchte vor, für die man Saures lieben muss, um sie essend zu genießen. Grapefruits und Orangen kann man jedoch nicht nur als Saft trinken, sondern auch löffeln. Auch als Schnitze im Salat oder Müsli schmecken sie gut.

Schwieriger wird es bei Zitrone und Limette, bei denen man dann doch lieber den Saft extrahiert. Besonders beliebt ist das berühmte Zitronenwasser am morgen, dass nicht nur Vitamine liefert, sondern auch entgiftende Eigenschaften besitzen soll. Ansonsten können Zitrusfrüchte auch in Salatsoßen, Smoothies oder zum Verfeinern von Desserts benutzt werden.

Die Beeren lassen sich ganz einfach in den Alltag integrieren. Erdbeeren und Brombeeren eignen sich wunderbar als Snack für zwischendurch, zu Müslis oder als Smoothie verarbeitet.