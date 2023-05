× Darum sollten wir jeden Morgen Zitronenwasser trinken

Stars lieben Zitronenwasser: Schließlich soll das gehypte Getränk einige Benefits für Gesundheit und Schönheit bieten. Ein medizinischer Fakten-Check.

Immer wieder sind wir auf der Suche, nach einem einfachen und unkomplizierten Wundermittel, mit dem wir unserem Körper Gutes tun können. Versprechen gibt es viele, aber wirklich wissenschaftlich bewiesen ist davon wenig. Doch manchmal lohnt es sich auch auf ganz simple Zaubermittel zu setzten, denn auch die Natur hat viel zu bieten. Und da kommt Zitronenwasser ins Spiel.

Was ist Zitronenwasser?

Bei Zitronenwasser handelt es sich nicht um eine fancy Limonade, sondern ganz einfach um Wasser mit frischem (!) Zitronensaft. Schon seit Jahrtausenden wird Zitronenwasser in der ayurvedischen Heillehre und Ernährung eingesetzt, um den Körper fit zu halten.

Ist Zitronenwasser gesund? Alle Fakten

Zitronenwasser schmeckt nicht nur erfrischend, es hat tatsächlich auch viele Gesundheitsbenefits. Die Säure der Zitrone wandelt ein saures Körpermilieu in ein basisches um, da Saures besser über den Urin ausgeschieden werden kann. In der Ayurveda-Lehre würde man von einer Harmonisierung des Körpers sprechen. Die Wirkung: Der Körper wird alkalisiert und entgiftet, der pH-Wert ausgeglichen.

Dazu kommt, dass ein Wasser mit Zitrone zudem auch die Verdauung anregt. Das liegt an dem hohen Anteil der unlöslichen Ballaststoffe, insbesondere das enthaltene Pektin. Außerdem wird durch die Säure der Zitrone die Sekretion von Magensäften angeregt.

Außerdem hilft Zitronenwasser den Wasserhaushalt zu regulieren. Dadurch können sich die Körperzellen schneller regenerieren, was wiederum hilft, das Hautbild zu verbessern. Auch das enthaltene Vitamin C unterstützt eine reine und straffe Haut: denn so kann besser Kollagen gebildet werden und freie Radikale – welche die Haut angreifen – haben keine Chance.

Das enthaltene Vitamin C pusht als Antioxidans auch das Immunsystem. So kann man Erkältungen vorbeugen – oder auch während einer Erkältung mit der berühmten „heißen Zitrone“ das Immunsystem unterstützen.

Die Inhaltsstoffe Kalzium, Kalium und Magnesium – die für den Körper essenziell sind und deren Wirkung ausreichend belegt – sind in Zitronen ebenfalls enthalten. Gerade deshalb gilt das Getränk im Ayurveda als Medizin für Herz und Gehirn. Eine gesunde Alternative zu Nahrungsergänzungsmitteln.

Zitronenwasser morgens oder abends trinken?

Am besten, man nimmt ein Glas Zitronenwasser gleich morgens zu sich. Der Körper schaltet nachts auf Erneuerung und Entgiftung – in der Früh können die angesammelten Giftstoffe dann mittels des Zitronenwassers besser ausgeschieden werden – gleichzeitig schleusen wir mit dem Vitamin C und den enthaltenen Mineralstoffen gleich viele gesunde Inhaltsstoffe ein.

Fazit: Ein saures Zitronenwasser macht nicht nur lustig. Es regt außerdem mit Ballaststoffen die Verdauung an, hält unseren körpereigenen pH-Wert auf dem richtigen Level, hilft mit den enthaltenen Mineralstoffen Herz, Gehirn und Haut und pusht durch Vitamin C das Immunsystem. Ein tägliches Must-Have für eine gesunde Ernährung!