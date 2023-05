Das sind die 10 gesündesten Lebensmittel der Welt

Eine Studie zeigt, dass es Lebensmittel gibt, die viel gesünder sind als andere. Die meisten davon essen wir viel zu selten!

Wenn es um gesunde Ernährung geht, kennen viele bereits die gängigen Diät-Regeln. Ernährungsexperten weltweit raten am besten fünfmal am Tag Obst und Gemüse zu essen, dazu gesunde Kohlenhydrate aus vollwertigem Getreide, Proteine und hochwertige, ungesättigte Fettsäuren. Doch welche Lebensmittel helfen uns, unseren täglichen Bedarf an wichtigen Nährstoffen auch tatsächlich zu decken? Ein Forscherteam hat jetzt als Ergebnis einer Studie eine Liste erstellt, die zeigt, welche Lebensmittel am gesündesten sind. Dabei interessant: Unter den Top-10-Lebensmitteln kommen beispielsweise überhaupt keine Obstsorten vor.

Das wurde in der Studie untersucht

Die Forscher:innen der William Paterson University in New Jersey haben die Nährstoffdichte von 41 Lebensmitteln untersucht. Diesen Anteil der Nährstoffe wie etwa Vitamin A, B12 oder Ballaststoffe setzten sie ins Verhältnis zur Kalorienzahl. Umso höher dieser Wert, umso gesünder das Lebensmittel. Überraschend: Nur ein Lebensmittel schaffte es, bei 100 Kalorien auf 100 Prozent der Nährstoffe des täglichen Bedarfs zu kommen.

Die gesündesten Lebensmittel: Die Top 10

In den Top 10 kommen ausschließlich grünes Gemüse vor. Alle Sorten haben gemeinsam, dass sie sehr kalorienarm und gleichzeitig sehr nährstoffreich sind.

Brunnenkresse. Das Gemüse, das kaum einer kennt, ist voller Vitamin C, Vitamin A, Eisen, Kalzium, Kalium und Magnesium sowie vieler Antioxidantien. Chinakohl. Bereits 100 Gramm decken ein Viertel des täglichen Vitamin-C-Bedarfs. Außerdem stecken in Chinakohl jede Menge pflanzliches Eiweiß und hochwertige Aminosäuren. Mangold. Er enthält unter anderem viel Vitamin-C- und B-Vitamine sowie Betacarotine, die Vorstufen von Vitamin A. Er liefert auch Mineralstoffe wie Magnesium, Eisen und Kalzium. Nicht etwa die Rote Bete selbst, sondern die Blätter der Roten Bete. Im Grün steckt mehr Betacarotin und Kalzium als in der Knolle selbst. Dazu kommen weitere Mineralstoffe und Vitamine. Spinat. Das Gemüse enthält jede Menge Nährstoffe, die denen des Mangolds ähnlich sind, aber etwas weniger konzentriert. Dabei handelt es sich um B-Vitamine, Vitamin C und Betacarotine sowie jede Menge Mineralstoffe. Chicorée. Das Lebensmittel trumpft mit jeder Menge Ballaststoffen, die lange satt machen und die Darmfunktion regulieren. Dazu ist er reich an Kalium, Folsäure und Zink sowie den Vitaminen A, B und C. Blattsalat. Auch wenn er zu 95 Prozent aus Wasser besteht, enthalten die meisten Sorten auch Betacarotine, B-Vitamine, Folat und Vitamin C. Der Gehalt schwankt allerdings, wobei Feldsalat und Rucola die Gewinner sind. Petersilie. Viel mehr als eine Garnitur oder ein Gewürz. Enthalten sind Vitamine der B-Gruppe, Betacarotin als Vorstufe von Vitamin A, Vitamin E sowie Folsäure und zahlreiche Mineralstoffe. Römersalat. Durch seinen hohen Gehalt an Beta-Carotinoiden, B-Vitaminen, Folsäure und Mineralstoffen zählt der Salat ebenfalls zu den Superfoods. Blattkohl. Enthält nicht nur viel Vitamin C, sondern auch Vitamin A, D, E und K. Außerdem stecken hohe Mengen Kalium und auch weitere Mineralstoffe in dem Kohlgemüse.

Wem das geschmacklich zu viel Gemüse ist, der kann natürlich auch etwas Obst dazugeben. Nur weil sie in der Liste relativ weit hinten aufgeführt werden oder nicht vorkommen, heißt das nicht, dass Obstsorten wie Äpfel, Birnen oder Bananen nicht gesund sind, sondern einfach nicht ganz so nährstoffreich wie andere. Als gesündestes Obst gilt übrigens die Zitrone auf Platz 28.