× Vegan, vegetarisch oder pescetarisch? Diese Ernährungsform ist die gesündeste

Eine vegetarische oder vegane Ernährung ist nicht unbedingt die gesündeste. Eine neue Studie verrät nun, auf welche Ernährung wir setzen sollten.

Die Ernährungstrends Keto, Paleo oder Vegan machen sich breit und versprechen den ewigen Jungbrunnen. Gehypte Ernährungsformen gibt es viele - von Diäten ganz zu schweigen. Eine US-amerikanische Studie hat sich jetzt damit beschäftigt, welche der sechs gängigsten Ernährungsformen tatsächlich die gesündeste ist.

Studie zu den verschiedenen Ernährungsformen

Für die Studie analysierten Forschende die Daten des National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Für die NHANES-Studie wurden 16.800 erwachsene US-Bürger:innen von 2005 bis 2010 zu ihrer Ernährung befragt. Im Abstand von wenigen Tagen, gaben die Teilnehmer:innen an, was sie in den letzten 24 Stunden gegessen haben. Wenn Teilnehmer:innen eine Ernährungsweise zeigten, die mehreren Ernährungsformen zuweisen ließ, wurden sie ausgeschlossen. Dazu gehörten 388 Beobachtungen. Die restlichen Ergebnisse teilten die Forschenden in sechs Ernährungsformen.

© Getty Images ×

Diese Ernährungsformen waren Teil der Studie

Vegan: Die vegane Ernährung ist ausschließlich pflanzenbasiert mit Verzicht auf tierische Produkte. Vegetarisch: Vegetarier:innen essen kein Fleisch und Fisch, aber tierische Produkte wie Milch und Eier. Pescetarisch: Fisch, Meeresfrüchte und andere tierische Produkte wie Eier und Milch sind erlaubt, aber kein Fleisch. Paleo: Die Ernährungsweise orientiert sich an der Steinzeit, bevor der Mensch sesshaft wurde. Auf dem Speiseplan stehen Fleisch, Eier und Nüsse. Keto: Bei einer ketogenen Ernährung nimmt man über 80 Prozent der Kalorien aus Fetten auf. Omnivore Ernährung: Alle anderen Ernährungsformen.

Um zu bestimmen, welche der sechs Ernährungsformen die gesündeste ist, bewertete das Forscherteam die Angaben zur Ernährung nach Qualität (also wie gesund die Ernährungsweise ist) und die Auswirkung der Ernährungsform auf die Umwelt (pro Tag und 1000 Kilokalorien).

Diese Ernährungsform ist die gesündeste

Laut der Studie ist die gesündeste Ernährungsform die pescetarische Ernährung. Auch viele frühere Studien belegen, dass Menschen, die Fisch essen aber auf Fleisch verzichten, durchschnittlich länger leben als andere. Das liegt vor allem an den enthaltenen Omega-3-Fettsäuren, die viele gesundheitliche Vorteile haben - darunter Schutz für das Herz-Kreislauf-System, entzündungshemmende Wirkungen und Regulation des Blutzuckerspiegels.

© Getty Images ×

An zweiter und dritter Stelle sin die vegetarische und vegane Ernährungsformen, die mit überwiegend pflanzlichen Lebensmitteln in Kontrast zu Paleo und Keto liegen, die in der Studie am schlechtesten abschnitten.

In puncto Klimabilanz schneidet die vegane Ernährung am besten ab, da der Verzicht auf Fleisch den CO2-Fußabdruck minimiert. Die vegetarische Ernährungsweise liegt hier an zweiter Stelle, gefolgt von der pescetarischen Ernährung und der omnivoren Ernährung. Die fleischlastige Paleo und Keto-Ernährung schnitten in Sachen Umwelt am schlechtesten ab.