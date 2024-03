× Full Body Detox: Mit diesen Tipps gelingt der Neustart

Detox ist in aller Munde. Wir haben nachgeforscht, warum ein Reset für Körper, Geist und Seele im Frühjahr, aber auch weit darüber hinaus sinnvoll ist – langfristig-nachhaltige Detox-Tipps inklusive.

Wenig Licht und Bewegung, üppige Mahlzeiten und Dauerstress setzen unserem Organismus im Winter ganz schön zu. Die Folgen: Müdigkeit, Gereiztheit, erhöhte Infektanfälligkeit, geplagte Haut, Haare und Augen – Probleme, die wir echt nicht gebrauchen können! Daher ist gerade das Frühjahr die optimale Zeit, um sich Gedanken über nachhaltig entlastende und entgiftende Veränderungen zu machen.



Die besten Detox-Tipps von Kopf bis Fuß

Haar und Hirn

Glanzloses, von Spliss geplagtes und dünnes Haar nach dem Winter? Kennen wir leider alle. Mützenzeit und Winterhektik haben unserer Haarpracht ordentlich zugesetzt. Wissenschaftler haben sogar im Rahmen von Studien herausgefunden, dass sich Stress anhand des Kortisolspiegels der Haare messen lässt.

Spezial-Detox-Tipps: Um geplagten Haaren einen Neustart zu gönnen, ist es ratsam, zunächst einmal auf Mentales und Emotionales zu achten und hier ein paar nachhaltig entstressende Lebensstilveränderungen vorzunehmen. Zudem wirken Kopfmassagen wahre Wunder – und zwar gleich doppelt. Einerseits sorgen sie für Tiefenentspannung, andrerseits werden dabei die Lymphgefäße entgiftet und die Durchblutung der Kopfhaut stimuliert. Eine intakte Kopfhaut wiederum bietet den Nährboden für ein gesundes Haarwachstum.

Gesichts- und Körperhaut

Die Haut, unser größtes Organ, bildet eine Schutzbarriere zwischen unserem Körperinnern und der Außenwelt. Sie verhindert also, dass schädliche Umwelteinflüsse wie etwa Viren und Bakterien oder UV-Strahlen in unseren Körper gelangen. Unbemerkt leistet unsere Haut daher tagtäglich Höchstarbeit – und funktioniert meistens ohne weitere Probleme. Ist unser Organismus durch etwa ungesunde Ernährung oder einen ungesunden Lifestyle jedoch überlastet, gerät auch unsere Hautgesundheit aus dem Gleichgewicht. Hautunreinheiten, Rötungen, Jucken und Brennen können unangenehme Folgen sein.

© Adobe Stock ×

Spezial-Detox-Tipps: Achten Sie auf Ihre Ernährung (z.B. wenig Zucker, keine ungesunden Fette, kein Alkohol), trinken Sie ausreichend Wasser und pflegen Sie Ihre Haut mit schadstofffreien Kosmetikprodukten (tagsüber unbedingt mit Sonnen- und Lichtschutzfaktor!).

Augenpartie

Zu wenig Schlaf, trockene Luft, wenig Tageslicht, viel Bildschirmarbeit, wenig Zeit im Freien – für die Wintermonate klassisch, für unsere Augenpartie eine echte Herausforderung. Denn diese reagiert ganz besonders schnell auf Umwelteinflüsse. Das Ergebnis: dunkle Schatten, Augenringe und generell angestrengte Augen, die sogar in Kopfschmerzen resultieren können.



Spezial-Detox-Tipps: Digital Detox! Legen Sie bereits am frühen Abend oder am Wochenende Smartphone und Laptop beiseite. Schnappen Sie sich stattdessen Ihre Liebsten und verbringen Zeit an der frischen Luft – bei natürlichem Tageslicht. Denn genau das benötigen Ihre Augen, um gesund zu bleiben. Falls Digital Detox gerade gar nicht drin ist, schafft auch die 20-20-20-Regel Abhilfe: Blicken Sie alle 20 Minuten für 20 Sekunden in 20 Meter Entfernung.

Atmungstrakt

Die Einatmung regt den Sauerstoffgehalt im Blut an und steigert die Leistungsfähigkeit, die Ausatmung befreit den Körper von Schadstoffen. Normalerweise nehmen wir die Atmung gar nicht wahr – sie läuft automatisch ab. Das Problem dabei: Wir atmen oft gar nicht wirklich tief ein und aus. Eine tiefe Ein- und Ausatmung ist jedoch die Voraussetzung für eine Entgiftung.

Spezial-Detox-Tipps: Halt! Erst mal nicht weiterlesen. Reißen Sie stattdessen lieber das Fenster sperrangelweit auf und atmen Sie tief ein und noch tiefer aus. Spüren Sie, wie Ihnen leichter ums Herz wird? Genau darum geht es beim bewussten Atmen, das Sie am besten nun mehrmals täglich in Ihren Alltag integrieren. Auch Yoga und Meditation können Wunder wirken. Im Übrigen wissenswert: Eine gesunde Atmung, die Entgiftung ermöglicht, erkennen Sie daran, dass sich Ihre Bauchdecke beim Einatmen hebt und beim Ausatmen wieder senkt.

Herz-Kreislauf-System

Um das körpereigene Reinigungssystem anzuregen, ist es besonders wichtig, Ausdauertraining in den Alltag zu integrieren. Ausdauersportarten wie Laufen, Fahrrad fahren oder rasches Spazieren gehen regen das Herz-Kreislauf-System und den Stoffwechsel an und beschleunigen so den Abbau von Schadstoffen. Zusätzlich stimuliert Ausdauersport das Lymphsystem, das für den Transport von Nähr- und Giftstoffen zuständig ist. Außerdem schleusen Sie, wenn Sie beim Sport ordentlich ins Schwitzen kommen, auch über die Haut allerlei Giftstoffe aus.

© Getty Images ×

Spezial-Detox-Tipp: 30 Minuten Ausdauersport täglich reichen aus, um das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen und die körpereigene Entgiftung zu intensivieren. Wie wäre es, im Frühling grundsätzlich aufs Fahrrad als Haupttransportmittel umzusteigen? Das Radeln tut nicht nur dem Herzen, sondern auch der Laune, Fitness und obendrein der Umwelt gut.