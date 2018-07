No Carb-Diät ganz easy

Ziel der ketogenen Ernährungsumstellung ist die sogenannte Ketose. Dieser Zustand der Fett-statt-Kohlenhydrate-Verbrennung tritt dann ein, wenn dem Körper die Kohlenhydrate und damit der präferierte Zündstoff vorenthalten werden. Um das Stadium der Ketose zu erreichen und dort zu verbleiben, sind maximal 30 Gramm Kohlenhydrate pro Tag erlaubt. Wird diese Grenze überschritten, schaltet der Körper den Verbrennungsmechanismus meist sehr schnell wieder um. Dadurch kehren auch die Nachteile, die eine „Zucker-Verdauung“ mit sich bringt, zurück. Diese Ernährungsregeln sollten sie beachten, wenn Sie auf den Keto-Zug aufspringen möchten: Go: Protein Eiweißreich Zugegriffen werden darf bei proteinreichen Lebensmitteln: Fleisch und Fisch, auch fettigere Stücke, können gerne zweimal pro Tag konsumiert werden. Auf die Qualität und „Reinheit“ sollte jedoch geachtet werden. Verarbeitete Fleischprodukte (z. B. Wurstwaren, Fertiggerichte) enthalten viele ungesunde Zusätze und oftmals auch Zucker und sollten deshalb eher gemieden werden. Auch pflanzliche Proteinquellen wie Tofu und Nüsse eignen sich sehr gut. Achtung: Nüsse sind sehr kalorienreich, darum sollten Sie unbedingt auf die Menge achten. Go: Gemüse und Salat Grüne Power Gemüse und Salat sollte die Basis der Keto-Ernährung bilden. Ihre täglichen (wenigen) Kohlenhydrate kommen vor allem aus dieser Lebensmittel-Kategorie – und das ist auch sehr wichtig. Gemüse enthält Ballaststoffe, die Sie und Ihre Verdauung unbedingt benötigen. Eine Ausnahme kommt jedoch zum Tragen: Sehr stärkehaltiges Gemüse wie Kartoffeln und Karotten sind zu meiden oder nur sehr spärlich zu genießen. Der hohe Kohlenhydratgehalt lässt den Blutzucker steigen. Go: Milchprodukte Mehr ist besser Bei Milchprodukten lautet die Devise „Vollfett“. Überprüfen Sie unbedingt auch immer den Kohlenhydratgehalt in der Nährwertangabe. Solange dieser bei maximal vier Gramm pro Portion liegt, können Sie gerne zugreifen. Gleiches gilt für pflanzliche Milchprodukte aus Soja, Mandeln, Reis & Co. – unbedingt den Nährwert überprüfen! Go: Gesunde Fette Erlaubt Endlich eine Diät, bei der Fett nicht auf die Ersatzbank geschickt wird. Zwar müssen Sie die Kalorien im Auge behalten, jedoch sind gesunde und vollwertige Öle und Fette (z. B. aus Olivenöl, Kokosöl, Avocado) ein wichtiger Bestandteil der ketogenen Ernährung. Auch fettiger Fisch oder fetthaltiges Fleisch sind gute Optionen, um den Körper mit „Sprit“ zu versorgen.

Stop: Kohlenhydrate Zuckerstopp Egal, ob aus Getränken, Obst oder Beilagen – Zucker und Kohlenhydrate sind tabu, wenn Sie sich nach Keto-Prinzipien ernähren möchten. Auch alkoholische Getränke enthalten viel ungesunde Süße. Wer sich streng nach Keto-Prinzip ernährt, sollte darauf verzichten. Bleiben Sie unbedingt achtsam, denn Kohlenhydrate verstecken sich auch da, wo Sie sie am wenigsten vermuten. Deshalb sollten Sie bei verpackten Lebensmitteln immer die Nährwertangabe auf der Rückseite überprüfen. Oftmals können Sie nur so wirklich sicher sein, dass kein Zuckerzusatz oder kohlenhydrathaltige „Füllstoffe“ enthalten sind. Stop: Hülsenfrüchte Meiden Hülsenfrüchte (z. B. Linsen, Bohnen) aller Art sollten vermieden werden, auch wenn Sie mit noch so hohem pflanzlichen Proteingehalt locken. Sie enthalten sehr viel Stärke und tragen so dazu bei, dass Ihr Blutzucker ins Wanken gerät.