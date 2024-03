Stressbewältigung: Wie wir unsere innere Ruhe wiederfinden

Ein stressiger Alltag ist Realität für viele Menschen und kann sowohl physisch als auch emotional belastend sein.

Ob durch berufliche Anforderungen, persönliche Verpflichtungen oder andere Stressfaktoren: Es ist wichtig, Strategien zur Bewältigung von Stress zu entwickeln, um ein gesundes Gleichgewicht und Wohlbefinden zu erhalten. Hier sind 10 Strategien, um aktiv gegen den Stress zu arbeiten:

Achte auf deine Atmung

Eine einfache und effektive Methode zur Stressbewältigung ist die bewusste Atmung. Tiefes Atmen aktiviert das parasympathische Nervensystem, das für Entspannung und Ruhe verantwortlich ist. Nimm dir regelmäßig Zeit, um bewusst ein- und auszuatmen, und konzentriere dich dabei auf deinen Atemfluss.

Priorisiere und plane deine Aufgaben

Eine Überlastung mit Aufgaben kann Stress verursachen. Priorisiere deine Aufgaben und plane deine Zeit effizient, um Überforderung zu vermeiden. Setze realistische Ziele und unterteile große Aufgaben in kleinere, leichter zu bewältigende Schritte. Mach dir täglich eine To Do Liste, damit du den Überblick nicht verlierst.

Bewege dich regelmäßig

Körperliche Bewegung ist ein wirksames Mittel zur Stressbewältigung – vor allem an der frischen Natur. Das erdet und entspannt. Durch regelmäßige körperliche Aktivität werden Endorphine freigesetzt, die das Wohlbefinden steigern und Stress reduzieren können. Finde eine Bewegungsform, die dir Spaß macht, sei es Yoga, Joggen, Schwimmen oder Spazierengehen.

Praktiziere Achtsamkeit und Meditation

Achtsamkeitsübungen und Meditation können dabei helfen, den Geist zu beruhigen und den Stress abzubauen. Setze dich regelmäßig für einige Minuten hin, schließe die Augen und konzentriere dich auf deine Atmung oder führe eine geführte Meditation durch, um deine Gedanken zur Ruhe zu bringen. Oder lies dir Affirmationen durch, die dich glücklich machen und die du anstrebst.

Pflege soziale Kontakte

Der Austausch mit Freunden und Familie kann eine wertvolle Unterstützung bei der Stressbewältigung sein. Sprich über deine Gefühle und Erfahrungen, teile deine Sorgen und finde gemeinsame Aktivitäten, die dir Freude bereiten. Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Schaffe Auszeiten

Nimm dir bewusst Zeit für dich selbst, also MeTime, um zu entspannen und deine Energien aufzutanken. Verbringe Zeit in der Natur, lese ein Buch, höre beruhigende Musik oder genieße ein warmes Bad. Es ist wichtig, sich regelmäßig Momente der Entspannung zu gönnen.

Setze Grenzen

Lerne Nein zu sagen und setze klare Grenzen, um Überlastung und Stress zu vermeiden. Respektiere deine eigenen Bedürfnisse und Prioritäten und erkenne an, dass es in Ordnung ist, sich ab und zu zurückzuziehen und auf dich selbst zu achten.

Sorge für ausreichend Schlaf

Guter Schlaf ist entscheidend für die Stressbewältigung und das allgemeine Wohlbefinden. Achte darauf, genügend Schlaf zu bekommen und schaffe eine entspannende Schlafumgebung, um die Qualität deines Schlafs zu verbessern.

Praktiziere positive Selbstgespräche

Ändere deine Denkweise und praktiziere positive Selbstgespräche, um negative Gedanken und Selbstzweifel zu bekämpfen. Ersetze selbstkritische Gedanken durch positive Affirmationen und erkenne deine eigenen Stärken und Erfolge an.

Suche dir professionelle Unterstützung

Wenn du das Gefühl hast, dass Stress deine Lebensqualität beeinträchtigt und du Schwierigkeiten hast, damit umzugehen, zögere nicht, professionelle Unterstützung zu suchen. Ein Gespräch mit einem Therapeuten kann helfen, neue Bewältigungsstrategien zu entwickeln und deine Stressbelastung zu reduzieren.

Stress ist ein normaler Bestandteil des Lebens, aber es ist wichtig, effektive Strategien zur Bewältigung von Stress zu entwickeln, um ein gesundes Gleichgewicht und Wohlbefinden zu erhalten. Indem du auf deine Atmung achtest, deine Aufgaben priorisierst, regelmäßig Sport treibst, Achtsamkeit praktizierst, soziale Kontakte pflegst und für regelmäßige Auszeiten sorgst, kannst du deine innere Ruhe wiederfinden und Stress effektiv bewältigen. Und was ist wichtiger als das?

Mehr zu diesem Thema findest du auf der Webseite unserer Kolumnistin Ursula Vybiral www.easyeating.at